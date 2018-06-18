Голь и ее выдумки. Поморский "Кулибин" создал автомонстра о шести колесах

Житель Архангельской области, предпочитающий оставаться инкогнито, собственными руками собрал некое техническое чудо о шести огромных колесах, использовав в качестве кабины отстой советского автопрома.

Остальные комплектующие взяты у «Волги», «Опеля» и «Нивы».

Остальные технические подробности от «Регион 29»:

Колеса Каракат (домашнее прозвище этого монстра инженерной мысли) одолжил у трактора, только для того чтобы снизить их вес пришлось конструктору срезать верхний слой резины.

Каракат используется в основном по болотистой местности Архангельской области. Единственный недостаток этого автомобиля -это расход топлива, который порой достигает 50 литров на 100 километров, сообщил владелец авто.

Наблюдатели уже заключают пари – сможет ли поморский Кулибин зарегистрировать свое детище в органах ГИБДД.

Напомним, шестиколесные внедорожники встречаются и в мировом автопроме, но стоят очень дорого. Поэтому для поморского «Караката» вполне подходит поговорка «Голь на выдумки хитра».