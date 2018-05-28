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Питер пробует беломорскую селедку и архангельский мармелад

В Санкт-Пет­ер­бурге откры­лся II Меж­дуна­род­ный рыбоп­ромыш­ленный форум.

В мероприятии принимает участие представительная делегация Архангельской области.

Форум открыл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он передал приветствие участникам от Президента Владимира Путина и отметил: сегодня полным ходом идёт реализация программы по обновлению мощностей рыбохозяйственого комплекса, строятся современные суда и перерабатывающие заводы.

 — В 2017 году объём вылова биоресурсов российскими рыбаками составил почти пять миллионов тонн, превысив результаты предыдущего года почти на  три процента. Это рекордный показатель. Мы последовательно расширяем перечень мер господдержки отрасли. Общий объём заявленных в рамках квот инвестиций составляет на сегодняшний день 132 миллиарда рублей, – заявил министр.

Вместе с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым Дмитрий Патрушев посетил стенд Архангельской области и встретился с главой региона Игорем Орловым.

Экспозиция Поморья на выставке рыбной индустрии – одна из самых разнообразных. Посетители стенда могут попробовать продукцию из выловленной нашими рыбаками трески, сельди, палтуса, зубатки, морского окуня. Особый интерес вызывают товары с маркой Архангелького водорослевого комбината: мармелад из агар-агара и чай с ламинарией, биологически активные добавки и косметические продукты.

Подчёркивая важность участия Архангельской области в представительном форуме Игорь Орлов отметил:

«Такие события помогают узнать, как получается у других. Это вопрос контактов, совместных проектов. И очень важно, что все промысловые и перерабатывающие предприятия региона объединились на едином стенде, представляющем область».

 Добавим, что одним из знаковых событий рыбопромышленного форума, непосредственно связанных с нашим регионом, станет закладка на судостроительном заводе «Северная верфь» нового рыболовного судна. Его заказчиком выступает основанное товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области ООО «Глобус».

15 сентябрь 11:16 | : Экономика

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