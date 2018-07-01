Завтра в школу! Сколько стоят учебники в Архангельске

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, как изменились траты жителей Северо-Западного федерального округа на школьные товары перед новым учебным годом. Учитывались платежи жителей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона через Кассу с 1 июля по 20 августа 2018 года и за такой же период годом ранее.

Выяснилось, что на канцтовары и ранцы покупатели из СЗФО тратят в среднем за раз 2732 рубля. За год этот показатель сократился на 60%. Но это не самый маленький средний чек среди российских регионов. Меньше всего он — в Сибирском федеральном округе (1279 рублей), а больше всего — в Центральном (3182 рубля).

За учебники и книги к школе родители из СЗФО платят 509 рублей в среднем за раз — на 30% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост, это не самый большой средний чек по регионам. Больше всего в среднем за раз на учебники и книги тратят жители Дальневосточного федерального округа (596 рублей), а меньше всего — Южного (446 рублей).