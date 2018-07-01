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Северодвинск: Подешевело

В Северодвинске продолжается мониторинг цен на социально значимые продукты питания. 

Заместитель начальника управления экономики Елена Селиванова поделилась данными за 17 - 24 августа.

- За эту неделю, по сравнению с предыдущим периодом, произошли сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию, - рассказала она.

По словам Елены Селивановой, минимальная цена гречи снизилась на 7,4 процента, риса - на 6,8 процента, а пшеничной муки - на 5,1 процента. Причиной этого стала смена категорий товаров.

В то же время, в связи с проведением акций в торговых сетях Северодвинска, молоко подешевело на 4,5 процента, а куриное яйцо - на 10,6 процента.

-  Вместе с этим хочу отметить, что из-за поднятия цен поставщиками товаров, стоимость подсолнечного масла увеличилась на 3,6 процента, макаронных изделий - на 13,7 процента, куриное мясо - на 4,7 процента, а на треску - на 5,2 процента, - заметила заместитель начальника управления.

Напомним, в мониторинге цен задействованы торговые объекты различных форматов: от небольших павильонов до крупных региональных сетей. 

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

28 август 07:42 | : Экономика

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