"Мы живем лесом, а не мусором". Обращение жителей Ленского района Архангельской области к президенту, депутатам, в прокуратуру...

Вчера жители муниципального образования "Ленский район" отправили почтой России обращения в 21 адрес, начиная с Президента Путина, Государственной Думы и заканчивая правоохранительными ведомствами с требованием принять необходимые меры для прекращения строительства в районе железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области объекта для хранения отходов.

Жители собрали под обращением 4674 подписи!

Это более пятидесяти процентов жителей, готовых придти на местный референдум, чтобы поставить точку в странной, покрытой мраком и тайной, истории, связанной с организацией гигантской свалки на юге Архангельской области, в районе железнодорожной станции Шиес, среди болот, в удалении от автомобильных дорог и крупных населённых пунктов, ближайший из которых - посёлок Урдома в 30 км.

Ранее стало известно, что 20 августа в адрес ст. Шиес должен был направиться железнодорожный состав из 56 вагонов с бытовыми отходами из Москвы. В социальных сетях появились снимки телеграфных сообщений, подтверждающие эту информацию.

Тогда из Ленского района в адрес Президента России полетела срочная телеграмма с просьбой отменить отправку поезда. Такую же телеграмму получил и губернатор области.

Первый состав из Москвы отправлен не был. Но люди искренне считают, что отходы привезут не на переработку - их привезут, чтобы бросить, закопать, отравив всё вокруг, и водоёмы, и воздух, уничтожив всё живое! Поэтому сплоченно отстаивают свое конституционное право на благоприятную окружающую среду.

Лена Ленская

P.S. Текст обращения:

Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

В Государственную Думу ФС РФ

Депутату Государственной Думы ФС РФ

О.Н. Епифановой

Депутату Государственной Думы ФС РФ

Е.А. Вторыгиной

Депутату Государственной Думы ФС РФ

А.В. Палкину

Депутату Государственной Думы ФС РФ

Д.М. Юркову

В Совет Федерации ФС РФ

В Правительство Российской Федерации

В Следственный комитет РФ

В Генеральную прокуратуру РФ

В Росприроднадзор

В Ростехнадзор

Генеральному директору ОАО «РЖД»

О.В. Белозёрову

Мэру Москвы

С.С. Собянину

Губернатору Архангельской области

И.А. Орлову

В Архангельское областное Собрание депутатов

Депутату Архангельского областного СД

О.К. Витковой

Депутату Архангельского областного СД

И.А. Чеснокову

В Региональное отделение КПРФ в Архангельской области

В Региональное отделение партии Справедливая Россия в Архангельской области

В Архангельское региональное отделение ЛДПР

Уважаемые дамы и господа!

К вам обращается многочисленный коллектив жителей Ленского района Архангельской области.

Мы живём в небогатом, но тихом и красивом месте – на берегах нашей любимой реки Вычегды. Живем так же спокойно, как тысячи лет жили здесь наши предки. Но случившееся вывело нас из себя – нашему дому угрожает экологическая опасность. И мы готовы пойти на всё. Если вы нам не поможете.

В конце июля 2018 года жители п. Урдома обнаружили подозрительные работы в районе железнодорожной станции Шиес (СЖД) Ленского района Архангельской области. Работники без опознавательных знаков и с кобурой на ремне, с помощью автомобилей без регистрационных знаков, и без предъявления разрешения – проводили широкомасштабную рубку леса. Местные власти на обеспокоенность жителей района развели руками от собственного же неведения.

Прибывший в п. Урдома 7 августа для разъяснения ситуации заместитель Председателя Правительства Архангельской области Е.Фоменко сообщил населению, что неизвестные ему компании планируют в районе ст. Шиес построить завод по переработке отходов из Москвы. А в настоящее время там проводятся подготовительные работы для строительства линейных объектов РЖД.

Е.Фоменко сообщил, что производство по переработке отходов начнется лишь в случае положительных геодезических изысканиях местности и согласии населения. Однако мы не верим этому, так как работы в целях строительства завода начались тайно, без разрешений и быстро наращивают темпы. О чем и выразили ему своё категоричное возражение против строительства данного объекта. На встрече с ним присутствовало более 300 человек. Для убедительности, возражение населения подтвердила и присутствующая на встрече Глава МО «Урдомское» Смирнова Е.В.

Наша местность не подходит для размещения здесь производства по хранению и переработке отходов. Болотистый и плотно сплетенный речками рельеф местности повышает до недопустимого риск загрязнения огромной территории от случайных сбоев производства. А экология бассейна реки Вычегды и так перегружена негативным воздействием.

Так, за 80 лет под всей магистралью Северной железной дорогой образовался целый пласт мазута и фекалий, сливавшихся из поездов и пассажирских вагонов. Он никогда не обезвреживался, а просто засыпан сверху щебнем. За 60 лет работы Верхне-Лупьинского леспромхоза на десятки километров вокруг вырублен лес, нарушив сформированный за тысячелетия местный климат, природу, экологию и естественную среду обитания флоры и фауны. Два целлюлозно-бумажных комбината в городах Сыктывкаре и Коряжме надолго испортили качество воды в реке Вычегда. Теперь её страшно пить даже кипяченую. Неприятный воздух ЦБК при западном ветре часто достигает Урдомы. Между СЖД и Вычегдой построены семь ниток магистральных газопроводов и нефтепровода. 40-50 лет назад недалеко от нас производились испытательные ядерные взрывы.

В связи с этим, наши дети стали больше болеть простудными и аллергическими заболеваниями. Почти в каждой семье есть умершие от онкологии. Некоторые виды, в том числе промысловых, диких животных и рыбы почти исчезли, другие – заражены паразитами. Появились новые виды вредных растений и насекомых.

Наше население живет лесом. Заготовка дров, воды, ягод, грибов, рыбы, дичи является для нас образом жизни в этом суровом климате. А для многих в условиях безработицы – единственным источником для выживания. Кроме того, на данной территории обитают птицы и животные, занесенную в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области.

В случае аварии на объекте, планируемом в районе ст. Шиес, высоко разветвленная система рек и ручьев не позволит локализовать процесс распространения отравы. Вредные стоки расползутся на сотни километров вокруг за считанные дни. И никаких обеззараживающих веществ не хватит покрыть это огромное пространство. Ручьи на ст. Шиес впадают в р.Шиес, далее в реки Вычегда, Северная Двина и Белое море. Из-за высокого уровня грунтовых вод, в районе населенного пункта Шиес даже не было своего кладбища.

Таким образом, какой-либо масштабный объект по размещению, хранению, переработке отходов на ст. Шиес чреват гибелью не только местной экологии, но и нас, так как мы и есть часть этой экологии.

Нами выявлено, что подавляющее число жителей Ленского района против строительства такого объекта. На нашей стороне местные органы власти, депутаты. Деваться нам больше некуда. Поэтому мы заявляем, что построить его мы всё равно не дадим.

На основании изложенного ТРЕБУЕМ принять необходимые меры для прекращения строительства в районе железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области.

Если никто из вас не поможет нам, то мы будем искать помощи в международных организациях.

Далее идут подписи под обращением от совершеннолетних жителей Ленского р-на (сканы в распоряжении редакции).

P.P.S. Реакция интернета:

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19 авг в 17:47

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