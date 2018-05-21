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"Блогерство - это не ругательство". Проект "Блогер едет по заводам" (продолжение банкета)

Игорь Ягубков, автор сетевого проекта ZAVODFOTO.RU, проехал по предприятиям Архангельской области:

- Моя цель - популяризация российского регионального бизнеса в блогосфере, рассказ о реальном секторе экономики, формирование положительного имиджа рабочих профессий, - начал беседу со мнойпромышленный блогер Игорь Ягубков.- Мне очень хочется изменить стереотип, что Россия - это страна где всё плохо, заводы стоят и все завозится из-за рубежа, и хочет показать  другую реальность, где можно смело сказать, что российская промышленность лучшая в мире!

И ведь Игорю есть, на что опереться и доказать свое утверждение – сегодня он описал уже более 360 российских предприятий в самых разных регионах России: от Северного Кавказа до Дальнего Востока. В Архангельскую область Игорь Ягубков приехал по приглашению Торгово-промышленной палаты Архангельской области и при поддержке Правительства региона.

- Везде вижу точки роста и развивающиеся предприятия, - подчеркнул блогер. - Видимо, мы слишком скромные и стесняемся рассказывать об успехах своих предприятий. Добавьте, что у самого понятия «блогерство» есть негативный шлейф: в регионах «блогер» - это ругательное слово. Вот и приходится ездить и доказывать…

Игорь колесит по стране уже почти семь лет, но в Архангельскую область попал впервые. Приехал и был очарован людьми, отношением и предприятиями. За десять дней – для блогера этот тур стал самым продолжительным в карьере – Игорь посетил более 25 предприятий самых разных отраслей экономики: ВПК (ПАО «Севмаш»), ЛПК (АО «Архангельский ЦБК», АО «Лесозавод №25», ООО «ГК «УЛК», АО «Архангельский фанерный завод», ООО «СКВ-Компани»), АПК (АО «Молоко», АО «Важское», ООО «УМК», хозяйство по разведению форели в Катунино), транспортный комплекс (АО «Аэропорт Архангельск», АО «Норд-Авиа», АО «МРТС»), энергетика (ТЭС-1 Архангельского ЦБК, ТЭЦ Лесозавода №25, ООО «УТК»), горно-добывающий комплекс (АО «Севералмаз»). Кроме того, блогер посетил предприятия, занимающиеся сбором и переработкой металлолома (ООО «КТА») и бытового мусора (АО «АМПК»), следящих за экологией (ООО «ТЭЧ-Сервис»). Не оставил без внимания научно-образовательную инфраструктуру, посетив технопарк САФУ им.М.Ломоносова и плавучий университет на базе НИС «Профессор Молчанов».

Своеобразную изюминку блоготуру придало посещение блогером исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области, где Игоря познакомили с производственными возможностями системы исполнения наказаний.

Кроме промышленности Игорь Ягубков уделяет особое внимание туристическим особенностям региона. Поэтому он посетил музей Малые Карелы, легендарный пароход «Гоголь», а также полюбовался видами Архангельска с самого высокого здания в городе -  ЖК «Империал» (ООО «Аквилон-инвест»).

- Ваши предприятия активно обновляются, строятся – и это первое, что бросается в глаза,- отметил Игорь Ягубков.- Архангельская область активно опровергает тезис о том, что промышленности в России нет. Заводы есть и еще какие!

Своими впечатлениями, полученными в ходе поездки, Игоря Ягубков поделился с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Глава региона, к слову, поддержал проект и пригласил блогера вновь посетить регион, но уже по другому маршруту.

Ну а пока Игорь Ягубков будет рассказывать о предприятиях Архангельской области в своем блоге www.zavodfoto.ru – уже в конце августа выйдут первые подробные репортажи о северных предприятиях.

 

- Я вижу, что российские предприятия живут и развиваются, нужно только видеть это, любить промышленность и не стесняться об этом рассказывать, - убежден Игорь Ягубков, блогер и автор проекта ZavodFoto.ru.  

16 август 13:47 | : Экономика / Культура

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