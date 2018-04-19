Архангельск: Если некуда ставить машину... "Аквилон Инвест" разберется

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает архангелогородцам эксклюзивные условия для приобретения мест в паркингах.



Поскольку машиноместо в паркинге по законодательству является объектом недвижимости, то его можно приобрести и в ипотеку. При оформлении кредита в Сбербанке первый взнос составит от 25%, ставка – от 10% годовых, срок ипотеки – до 30 лет.



И только в июле скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%. Выгода может составить до 340 тысяч рублей.



Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно привлекательным делом, но и реально экономит средства.



Корни «парковочной проблемы» в Архангельске уходят в советское время. В генплане города в редакции 1976 года парковки вообще не были предусмотрены, поэтому площадь придомовых территорий, приспособленных для временной остановки автомобилей, проектировалась из расчета в среднем один автомобиль на подъезд. Сегодня в столице Поморья зарегистрировано более 120 тыс. автомобилей.



При этом по официальной статистике в городе насчитывается порядка 17 тысячи гаражей и около 30 автостоянок на 5 тыс. машиномест. Таким образом, цифра «бездомных» автомобилей выходит за рамки разумного. Поскольку запретить людям покупать машину (пусть и вторую на семью) законодательно невозможно, нужно создавать условия для того, чтобы горожане не бросались врукопашную за клочок парковочного пространства, а могли направлять энергию в позитивное и созидательное русло.



Однозначных рецептов нет, но в большинстве случаев речь идет о многоуровневых паркингах (как наземных, так и подземных) с высокой степенью автоматизации и механизации. Эксперты в сфере недвижимости отмечают устойчивую тенденцию: с каждым годом все больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса».



Именно поэтому жилые комплексы, возводимые холдингом «Аквилон Инвест» в центральной части Архангельска предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.