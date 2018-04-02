Ох уж эти пенсии. Россия в полосе радикальных проблем

Пенсионная реформа, начатая правительством в июне 2018 года, открыла перед страной и ее гражданами бездну. Да, именно, бездну, ибо радикальное увеличение пенсионного возраста коснется всех тех, кто не является сейчас пенсионерами, а значит, в большей или меньшей степени определяет будущее страны.
Сейчас пенсионная реформа — это бездна, в которую с головокружительной скоростью падает Россия. Минимальные шансы на то, чтобы дожить до пенсии, вызывают в людях инстинкт самосохранения, который, безусловно, превосходит боязнь перемен.
Пока еще процесс находится в начальной стадии, а стадий-то всего четыре!
1) Правительство. Оно инициировало пенсионную реформу. То есть, этот этап ужей пройден.
2) Госдума. Этот этап находится в процессе прохождения, но мало у кого вызывает сомнения в том, что он будет пройден.
3) Совет Федераций. Время этого этапа придет осенью.
4) Президент России. Последний, и, возможно, самый важный этап.
После утверждения пенсионной реформы в Кремле граждане России в течение нескольких месяцев будут обдумывать свою жизнь в этой новой реальности (ее еще, кстати, нет), а потом делать выводы.
И вот это будет та самая бездна, из которой люди начнут искать выход. Какой выход они найдут? Неизвестно. Может, мягкий, а может, и радикальный. В любом случае, Россия уже вступила в полосу перемен.
Константин Щемелинин, крымский писатель
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