Архангельские активисты ОНФ провели мониторинг детских садов в Северодвинске. Неплохо, неплохо...

рамках приоритетного проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» активисты ОНФ в Архангельской области провели мониторинг состояния дошкольных образовательных учреждений города Северодвинска №8, №44, №86, №88, №91. Эксперты ОНФ оценили состояние зданий детских садов, соблюдение требований безопасности, обеспеченность учреждений оборудованием и инвентарем, а также их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Кроме того, активисты ОНФ провели анкетирование родителей по вопросам качества оказания образовательных услуг в учреждениях. Практически все родители дали высокую оценку работы учреждений. В целом положительно оценив состояние указанных учреждений, активисты ОНФ выявили ряд недостатков, которые необходимо устранить.

Так, при осмотре территории и помещений детского сада №44 замечено повреждение отделки цоколя здания. Несмотря на то, что такое повреждение не создает угрозу безопасности здания, его необходимо устранить в летний период. В образовательном учреждении №86 выявлены протечки кровли, которые также необходимо устранить для создания благоприятных и комфортных условий пребывания детей в дошкольном учреждении. В детских садах №88 и №91 необходимо покрасить забор, внутри зданий есть повреждения поверхности стен и откосов.

«Подводя итоги мониторинга детских садов, следует отметить, что почти все дошкольные учреждения укомплектованы новой мебелью по возрастам и назначению, оборудованием, предназначенным для осуществления образовательного и воспитательного процесса, – прокомментировал итоги рейда член регионального штаба ОНФ Александр Голубин. – Руководители учреждений следят за чистотой в умывальных и туалетных комнатах. На территории детских садов мусорные контейнеры используются под раздельный сбор отходов, они не переполнены и закрыты. Во всех учреждениях действует система контроля доступа».

Региональное отделение ОНФ направило обращение в администрацию Северодвинска с просьбой проинформировать общественников о сроках устранения выявленных недостатков.