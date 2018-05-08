Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И Польша нам конкурент. Почему Архангельск "на мели"?

Архангельские судоремонтники простаивают без заказов, потому что суда не могут зайти в порт из-за остановки дноуглубительных работ.

Такие жалобы звучали на Международном форуме «Судостроение в Арктике», потенциальные клиенты уходят на балтийские верфи… а то и даже в Польшу.

Для захода в порт Архангельск снабженческих судов судоходный канал должен быть шириной 170 м, в настоящей момент он не набирает и 150.

«…мы из Архангельска перевозим грузы в Саббету. Это примерно 6−7 судов. Чтобы мы могли их ремонтировать не только в районе порта Экономия, а немного дальше по Северной Двине, нам нужно дноуглубление», — жаловался гендиректор Северного морского пароходства Яков Антонов.

По оценке экспертов, на подобные работы может потребоваться 200-300 млн. рублей… и то эти цифры далеко не окончательные.

 

15 июнь 12:02 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (143)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20