И Польша нам конкурент. Почему Архангельск "на мели"?

Архангельские судоремонтники простаивают без заказов, потому что суда не могут зайти в порт из-за остановки дноуглубительных работ.

Такие жалобы звучали на Международном форуме «Судостроение в Арктике», потенциальные клиенты уходят на балтийские верфи… а то и даже в Польшу.

Для захода в порт Архангельск снабженческих судов судоходный канал должен быть шириной 170 м, в настоящей момент он не набирает и 150.

«…мы из Архангельска перевозим грузы в Саббету. Это примерно 6−7 судов. Чтобы мы могли их ремонтировать не только в районе порта Экономия, а немного дальше по Северной Двине, нам нужно дноуглубление», — жаловался гендиректор Северного морского пароходства Яков Антонов.

По оценке экспертов, на подобные работы может потребоваться 200-300 млн. рублей… и то эти цифры далеко не окончательные.