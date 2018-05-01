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Ваге Петросян: "А Мирный становится все ближе к Москве и Питеру"

Генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян встретился с заместителем Министра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком и обсудил перспективы открытия регулярных гражданских пассажирских авиалиний с военного аэродрома космодрома «Плесецк».

Аналогичная встреча состоялась с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Андреем Беляковым. В самом Мирном перспективы строительства пассажирского терминала генеральный директор архангельского аэропорта обсудил с начальником космодрома "Плесецк" Николаем Нестечуком, главой города Юрием Сергеевым и председателем городского Совета депутатов Юрием Волоховым.

Для открытия регулярного авиасообщения с военного аэродрома Мирного предстоит согласовать множество вопросов между различными федеральными ведомствами: Минобороны, Минтрансом, Росавиацией, но откладывать этот вопрос нельзя, считает генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.

– В Мирном взлётно-посадочная полоса длиннее и шире, чем в аэропорту «Архангельск», ее потенциал используется далеко не полностью. В то же время в самом Мирном и соседних Плесецке, Савинске, Североонежске проживает около 40 тысяч человек. Этого вполне достаточно для налаживания регулярного пассажирского авиасообщения с областным центром, Москвой и Санкт-Петербургом, – говорит Ваге Петросян. – Самое главное, что у всех заинтересованных ведомств есть понимание того, что терминал нужен и военный аэродром целесообразно использовать не только в интересах обороны.

– Заинтересованность в открытии прямого авиасообщения у нас есть. Это давнишняя мечта жителей не только Мирного, но и всего Плесецкого района. Думаю, что со временем этот вопрос можно будет решить положительно, учитывая позицию руководства космодрома, местных и региональных властей, депутатского корпуса, а также федеральных ведомств. Тем более, что
аэродром как таковой существует – необходим лишь новый пассажирский терминал, - говорит глава Мирного Юрий Сергеев.

До начала 1990-х аэродром в Мирном носил условное наименование «Перо», в 2004 году был реконструирован: заменено светосигнальное и радиотехническое оборудование, усилена и удлинена взлётно-посадочная полоса, что позволяет сегодня принимать самолёты Ил-76, Ту-154, а также вертолёты всех типов. На аэродроме расположена авиационная комендатура для приёма и отправки воздушных судов государственной авиации. Аэродром также эпизодически используется для приёма гражданских воздушных судов.

30 май 08:28 | : Экономика

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