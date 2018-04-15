Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске шерстят управляющие компании

В областном центре продолжаются проверки управляющих компаний по жалобам горожан. В этот раз ревизия коснулась ООО «УК 10 «Наш дом – Архангельск».

Представители управления муниципального жилищного контроля городской администрации побывали в Северном округе. Там недовольство работой УК высказали жители дома №64 по улице Партизанской: они возмущены протекающей крышей и дурным запахом из подвала.

По словам 83-летней пенсионерки Елизаветы Иннокентьевны Захаровой, чья квартира расположена на первом этаже указанной пятиэтажки, уже много лет жильцы сталкиваются с потопом и проблемами с канализацией.

Претензий к управляющей компании много. Топит постоянно. От влажности у меня вздуваются полы. Две недели тому назад у нас начались жуткие испарения – мы едва не задыхались от духоты и зловония. У нас полчища комаров. Лично я обращалась и в УК, и на телевидение, и еще много куда. В нашей УК телефонную трубку попросту не берут. А если получается дозвониться, то говорят, что заявка принята и не более того, - сетует пенсионерка.

Жильцы дома на Партизанской опасаются, что водопроводные трубы в затопленном подвале сгниют, и квартиры в холодное время года останутся без воды и отопления.

Инженер ООО «УК 10 «Наш дом – Архангельск» Ирина Ширикова отмечает, что кровля дома требует капитального ремонта, в связи с чем проводились собрания жильцов, на котором обсуждалась необходимость капитального ремонта.

- Что касается текущего ремонта, то протечки в квартирах мы устраняем, тариф по дому очень маленький – 12 рублей. В подвале до недавнего времени было всё нормально, утечек на инженерных сетях нет, хотя они находятся не в очень хорошем состоянии. Причина подтоплений – переполненные водой колодцы во дворах, находящиеся в ведении МУП «Водоканал». Всю информацию мы передавали им устно, отправляли им факс, но пока не можем добиться исправления ситуации, - так объясняет положение дел представитель УК.

Начальник управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска Александр Шестаков по итогам осмотра дома сделал вывод, что само здание находится в удовлетворительном состоянии. Однако действия УК являются наглядным примером ненадлежащего выполнения обязательств по управлению многоквартирным домом.

- По всем нарушениям нами будут выданы предписания управляющей компании, исполнение которых мы будем контролировать. На это дается не более двух недель, а в случае неисполнения последует привлечение к административной ответственности. Кроме того, на собрании собственников жильцы могут на законных основаниях отказаться в одностороннем порядке от услуг данной УК, - отметил Александр Шестаков.

Сейчас проверки управляющих компаний идут по всему городу. На текущий день проведено 167 проверок. Замечания везде стандартные: наличие мусора, плохая уборка контейнерных площадок, затопленные чердаки и подвалы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

23 май 11:18 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (177)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20