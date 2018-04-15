В Архангельске шерстят управляющие компании

В областном центре продолжаются проверки управляющих компаний по жалобам горожан. В этот раз ревизия коснулась ООО «УК 10 «Наш дом – Архангельск».

Представители управления муниципального жилищного контроля городской администрации побывали в Северном округе. Там недовольство работой УК высказали жители дома №64 по улице Партизанской: они возмущены протекающей крышей и дурным запахом из подвала.

По словам 83-летней пенсионерки Елизаветы Иннокентьевны Захаровой, чья квартира расположена на первом этаже указанной пятиэтажки, уже много лет жильцы сталкиваются с потопом и проблемами с канализацией.

Претензий к управляющей компании много. Топит постоянно. От влажности у меня вздуваются полы. Две недели тому назад у нас начались жуткие испарения – мы едва не задыхались от духоты и зловония. У нас полчища комаров. Лично я обращалась и в УК, и на телевидение, и еще много куда. В нашей УК телефонную трубку попросту не берут. А если получается дозвониться, то говорят, что заявка принята и не более того, - сетует пенсионерка.

Жильцы дома на Партизанской опасаются, что водопроводные трубы в затопленном подвале сгниют, и квартиры в холодное время года останутся без воды и отопления.

Инженер ООО «УК 10 «Наш дом – Архангельск» Ирина Ширикова отмечает, что кровля дома требует капитального ремонта, в связи с чем проводились собрания жильцов, на котором обсуждалась необходимость капитального ремонта.

- Что касается текущего ремонта, то протечки в квартирах мы устраняем, тариф по дому очень маленький – 12 рублей. В подвале до недавнего времени было всё нормально, утечек на инженерных сетях нет, хотя они находятся не в очень хорошем состоянии. Причина подтоплений – переполненные водой колодцы во дворах, находящиеся в ведении МУП «Водоканал». Всю информацию мы передавали им устно, отправляли им факс, но пока не можем добиться исправления ситуации, - так объясняет положение дел представитель УК.

Начальник управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска Александр Шестаков по итогам осмотра дома сделал вывод, что само здание находится в удовлетворительном состоянии. Однако действия УК являются наглядным примером ненадлежащего выполнения обязательств по управлению многоквартирным домом.

- По всем нарушениям нами будут выданы предписания управляющей компании, исполнение которых мы будем контролировать. На это дается не более двух недель, а в случае неисполнения последует привлечение к административной ответственности. Кроме того, на собрании собственников жильцы могут на законных основаниях отказаться в одностороннем порядке от услуг данной УК, - отметил Александр Шестаков.

Сейчас проверки управляющих компаний идут по всему городу. На текущий день проведено 167 проверок. Замечания везде стандартные: наличие мусора, плохая уборка контейнерных площадок, затопленные чердаки и подвалы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)