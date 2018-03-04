Маймакса пересаживается на речные буксиры

В целях обеспечения безопасности горожан по решению комиссии закрыты переправы «Маймаксанский лесной порт – 14 лесозавод», «Лесозавод 22 – лесозавод 23» и «Лесозавод 24 – лесозавод 26».

Как сообщил глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле, уже с сегодняшнего дня сообщение между МЛП и 14 лесозаводом, а также между лесозаводами 22 и 23 будет организовано на буксирах в соответствии с расписанием. Жители лесозавода 24 будут добираться на автобусе до причалов лесозавода 23 либо МЛП, а затем также переправляться на буксирах.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска