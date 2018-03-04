Эксперты ОНФ проверили Чумбаровку

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках мониторинга федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проверили состояние проспекта Чумбарова-Лучинского в областном центре, благоустроенного в прошлом году. На благоустройство архангельского проспекта было израсходовано порядка 12 млн руб. Эксперты ОНФ выявили повреждение покрытия из брусчатки в виде сколов, выщербления камня, разрушения швов.

«Региональное отделение ОНФ обратится в адрес администрации города с предложением восстановить испорченное покрытие тротуаров. За зиму брусчатка получила повреждения, возможно, по причине уборки механизированной техникой территории от снега, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Архангельской области Александр Поликарпов. – Еще одна такая зима – и от брусчатки может ничего не остаться, а деньги потрачены немалые. Чиновники должны установить причины разрушения покрытия».

Общественники также обратили внимание на деревянный тротуар в Литературном сквере. Техническим заданием (сметой) на его устройство было предусмотрено использование круглых лесоматериалов хвойных пород диаметром 20-24 см для устройства лежней, по которым кладется дощатый настил. Однако подрядчик использовал бруски небольшого сечения. По мнению экспертов, замена материалов оказывает серьезное влияние на стоимость и долговечность выполненных работ. Использование круглых лесоматериалов (бревен) обеспечивает наибольшую жесткость тротуара и его вентилируемость. Тротуар фактически был уложен на сыром грунте, несмотря на антисептирование досок, это значительно сокращает срок его службы.

«Не везде в России сохранились деревянные мостовые, именно такой образец северных традиций и вложили авторы в дизайн-проект сквера. Коренные архангелогородцы знают, что деревянные мостовые всегда укладывались по бревнам, которые прочно скрепляли деревянный настил и приподнимали его над уровнем грунта. Благодаря этому мостовая всегда оставалась чистой и долго сохранялась. К сожалению, этот элемент традиции и техническая хитрость при благоустройстве не были использованы», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

Активисты ОНФ будут настаивать на проверке качества выполненных работ в Литературном сквере.