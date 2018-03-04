Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эксперты ОНФ проверили Чумбаровку

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках мониторинга федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проверили состояние проспекта Чумбарова-Лучинского в областном центре, благоустроенного в прошлом году. На благоустройство архангельского проспекта было израсходовано порядка 12 млн руб. Эксперты ОНФ выявили повреждение покрытия из брусчатки в виде сколов, выщербления камня, разрушения швов.

«Региональное отделение ОНФ обратится в адрес администрации города с предложением восстановить испорченное покрытие тротуаров. За зиму брусчатка получила повреждения, возможно, по причине уборки механизированной техникой территории от снега, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Архангельской области Александр Поликарпов. – Еще одна такая зима – и от брусчатки может ничего не остаться, а деньги потрачены немалые. Чиновники должны установить причины разрушения покрытия».

Общественники также обратили внимание на деревянный тротуар в Литературном сквере. Техническим заданием (сметой) на его устройство было предусмотрено использование круглых лесоматериалов хвойных пород диаметром 20-24 см для устройства лежней, по которым кладется дощатый настил. Однако подрядчик использовал бруски небольшого сечения. По мнению экспертов, замена материалов оказывает серьезное влияние на стоимость и долговечность выполненных работ. Использование круглых лесоматериалов (бревен) обеспечивает наибольшую жесткость тротуара и его вентилируемость. Тротуар фактически был уложен на сыром грунте, несмотря на антисептирование досок, это значительно сокращает срок его службы.

«Не везде в России сохранились деревянные мостовые, именно такой образец северных традиций и вложили авторы в дизайн-проект сквера. Коренные архангелогородцы знают, что деревянные мостовые всегда укладывались по бревнам, которые прочно скрепляли деревянный настил и приподнимали его над уровнем грунта. Благодаря этому мостовая всегда оставалась чистой и долго сохранялась. К сожалению, этот элемент традиции и техническая хитрость при благоустройстве не были использованы», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

Активисты ОНФ будут настаивать на проверке качества выполненных работ в Литературном сквере.

23 апрель 09:47 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (196)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20