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Хотите прогуляться в выходные по крышам?

Напоминаем, что в эти выходные в Архангельске пройдет экскурсия по новостройкам, а в Северодвинске - выставка недвижимости.

Жители Архангельска смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома « GreenPARK », ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК « ALPHA », а также сданных в эксплуатацию – ЖК «Омега Хаус», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир. Начало – в 11 часов, запись по телефону 65-00-08
 
Всю информацию о новых проектах в Северодвинске холдинга «Аквилон Инвест» можно будет получить 14 апреля , в Доме Корабела на пр. Ленина, 14 на выставке «Недвижимость-2018». Открытие выставки состоится в 11 часов. Посетив стенд холдинга «Аквилон Инвест» все желающие смогут увидеть макеты новых жилых комплексов, возводимых в городе корабелов, познакомиться с новостройками компании, получить консультации по приобретению жилья, скидкам, акциям и ипотечным программам.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

13 апрель 14:07 | : Экономика

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