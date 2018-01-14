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Архангельская область хочет отказаться от привозного топлива

Долю привозного топлива в коммунальном секторе Архангельской области к 2030 году планируется снизить до 2-3%, такую амбициозную задачу ставит региональное Министерство ТЭК.

- Одной из главных задач сферы ТЭК является отказ от привозного топлива и переход на его местные виды. За последние 10 лет удалось сократить долю привозного топлива в коммунальной энергетике с 60% до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться до 2-3%.

 Весной 2017 года губернатор региона Игорь Орлов говорил, что несмотря на все принимаемые меры и явно положительные тенденции, тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате, ежегодно областной бюджет тратит более 3 миллиардов рублей на компенсацию стоимости коммунальных услуг.

В планах министерства уходить от дорогостоящих источников генерации в сторону увеличения применения биотоплива.

Наблюдатели полагают, что эта тема будет затронута в завтрашнем губернаторском послании.

10 апрель 09:18 | : Экономика

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