Архангельская область хочет отказаться от привозного топлива

Долю привозного топлива в коммунальном секторе Архангельской области к 2030 году планируется снизить до 2-3%, такую амбициозную задачу ставит региональное Министерство ТЭК.

- Одной из главных задач сферы ТЭК является отказ от привозного топлива и переход на его местные виды. За последние 10 лет удалось сократить долю привозного топлива в коммунальной энергетике с 60% до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться до 2-3%.

Весной 2017 года губернатор региона Игорь Орлов говорил, что несмотря на все принимаемые меры и явно положительные тенденции, тарифы на энергоресурсы в Архангельской области остаются высокими. Чтобы поддержать людей, проживающих в суровом климате, ежегодно областной бюджет тратит более 3 миллиардов рублей на компенсацию стоимости коммунальных услуг.

В планах министерства уходить от дорогостоящих источников генерации в сторону увеличения применения биотоплива.

Наблюдатели полагают, что эта тема будет затронута в завтрашнем губернаторском послании.