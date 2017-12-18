Последователи Чертока? Африканцы хотят сожрать "Норд Авиа" (не первоапрельская шутка)

У «Норд Авиа» новая напасть! Кроме предпринимателя Дмитрия Чертока, чьи претензии давно стали оправданием для задержек и отмен рейсов данной авиакомпании, её теперь пытается банкротить малоизвестная авиафирма “World Best Trade”, чей головной офис базируется на далеких и жарких Сейшельских островах.

Это уже второй иск африканской авиакомпании к российской северной, он составляет 528 млн. рублей. Первый же иск на сумму в 639 млн. подан еще в мае прошлого года, в чем африканцам было отказано. Рассмотрение Арбитражного суда по нему ожидается в середине этого апреля.

Еще есть долларовый иск на сумму $182 миллиона (примерно 11 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу). Что в сумме превышает всю мыслимую капитализацию «Норд Авиа» и в сотню раз имеющиеся у нее активы.

«Норд Авиа» видит в предъявляемых ей исках наглую попытку рейдерского захвата.

Наблюдатели считают, что за всем этим стоит небезызвестный предприниматель Дмитрий Черток, и готовы наблюдать за происходящим.

Но, как бы там ни было - ВСЕ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК» И КОМПАНИИ «АЭРОПОРТЫ ПОМОРЬЯ» РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИЙ И ПАССАЖИРОВ.