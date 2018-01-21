"Без вас обойдемся". Китайцы будут кататься в Арктику на собственном круизном судне

Китай приступил к строительству собственного круизного судна арктического класса. До этого многочисленные любопытные туристы из Поднебесной пользовались для прогулок к Северному полюсу суднами других государств (в том числе и России), принося последним немалую прибыль.

Проект и дизайн круизного судна разработан известной норвежской судостроительной компанией. В названии лайнера тоже не будет ничего китайского – «Грег Мортимер», имя ветерана антарктических экспедиций и совладельца компании Aurora Expeditions, которая станет оператором судна.

Параметры «Greg Mortimer»: длина - 104,4 м, ширина - 18,4 м, водоизмещение судна - 7400 тонн, скорость - не менее 15,5 узла. Наполняемость (включая членов экипажа – 255 человек.

Постройка ведется непосредственно на китайской строительной верфи. Ориентировочный ввод в эксплуатацию – август 2019 года.

Амбициозные китайцы утверждают, что это только начало их туристической экспансии в Арктику.