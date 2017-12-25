"Не доживу!". Профессор экономики о стратегии развития Архангельской области до 2035 года

Николай Залывский, заслуженный экономист РФ, профессор экономики:

О Стратегии Архангельской области до 2035 года: во-первых, не до живу! Во-вторых, напомню о причинах порочности методологии ее подготовки.

Слава богу, я не в числе представителей САФУ, потому что чаще туда привлекают тех, кто много говорит и хочет лизать власть.

Из прошлого опыта знаю, что за экспертную работу над разработкой стратегии региона деньги платят каким-нибудь московским ООО, а предложения хотят получать от местных в пожарном порядке. Эти предложения, как правило, не могут быть "умными", "стратегическими", ибо перед этим нет процесса целевого формирования компетентности преподавателя университета.

Спонтанно от них могут рождаться только идеи, а не прагматично значимые мероприятия! Из-за этого Стратегии всегда политико-декларативный документ, нужный губернатору лишь для сакрального упоминания и заполнения пустот в электоральном сознании обывателей, поэтому Стратегии эфемерны и не превращаются в основу трехлетнего планирования процессов социально-экономического развития Архангельской области и ее бюджетной поддержки (государственной, корпоративной).

Нужна работающая Стратегия с ясными измеряемыми целями ее применения, индикаторами измерения процесса их достижения и персональной преемственной ответственности за каждый год до 2035 года. В ином подходе все бессмысленно!