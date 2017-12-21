Аэропорт «Архангельск» открыл второй зал обслуживания пассажиров, имеющих карты PRIORITY PASS.

Напомним, что 26 декабря 2017 года в аэропорту «Архангельск» состоялось открытие нового сервиса для пассажиров, имеющих карты PRIORITY PASS. Это был долгожданный и востребованный подарок для пассажиров – жителей Поморья и гостей региона. За месяц работы нового сервиса услугой воспользовались более 720 пассажиров, крупные организации, работающие на территории Архангельской области, стали обращаться с предложением о сотрудничестве в аэропорт «Архангельск».

-Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить достойные условия для пассажиров разных классов обслуживания, делаем все необходимое, чтобы северяне путешествовали с комфортом, и хотим, чтобы жители Поморья гордились своим аэропортом. Мы готовы к сотрудничеству с организациями, которые хотят предложить сервис PRIORITY PASS в нашем аэропорту для своих клиентов, - прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Первый зал обслуживания пассажиров PRIRITY PASS начал работу в павильоне региональных вылетов на 1 этаже в кафе SKY LOUNGE. В настоящее время, как и планировалось, сервис появился в зале повышенной комфортности на 1 и 3 этаже в здании международных вылетов (сервис также ориентирован на региональные вылеты). Дополнительную информацию можно узнать у агентов Службы организации перевозок или по телефону начальника смены (круглосуточно) +7 8182 63-13-19.

Стать держателем карты «Priority Pass» сегодня можно двумя способами: приобрести ее на официальном сайте сервиса либо получить бесплатно в одном из банков. Так, например, в одном из крупнейших банков страны карты «Priority Pass» выдаются клиентам при оформлении пакета услуг в офисах премиального обслуживания Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый.

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Правила пользования картой Priority pass в аэропорту «Архангельск»

Наличие карты Priority Pass дает возможность ожидать рейс в комфортабельном зале.

По картам Priority pass обслуживаются:

Вылетающие пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс и контроль службы авиационной безопасности. Пассажир бизнес или экономического класса, при наличии специальной карты, соответствующей одному из образцов карт.

Правила облуживания, установленные компанией:

Предоставляется бесплатное питание, напитки, в том числе пиво, доступ в интернет, прессу.

Комфортное расположение для работы или отдыха в ожидании рейса;

Бесплатный Wi-Fi;

Удобные кресла и тихие залы;

Свежая пресса;

Розетки для зарядки электронных устройств;

Бесплатные напитки и закуски.

Установлен лимит нахождения в зале повышенной комфортности или места обслуживания– 2 (два) часа.

Через 2 (два) часа владелец специальной карты обслуживание в зале прекращается, пассажир должен покинуть зал или может повторно предъявить карту для регистрации посещения.

Обслуживание применяется из расчета: один человек = одно посадочное место. Допускается проведение по карте гостей с регистрацией количества в системе Priority Pass.