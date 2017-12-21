Фонд капитального ремонта отреагировал на жалобы северодвинцев

По просьбе жителей дома 90 по улице Ломоносова в Северодвинске и инфопортала «Северная неделя» Фондом капремонта Архангельской области подрядчику направлено уведомление о необходимости демонтажа полиэтиленовой пленки с лесов и уборки придомовой территории от строительного мусора.

Суть претензий жильцов: работы по фасаду дома приостановлены до весны, рабочие натянули для обогрева под покраску стен полиэтиленовую пленку. Которая от ветра порвалась и, как говорится в статье «Северное недели», «колотит по стенам» так, что жильцам «не поспать».

Как пояснил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Алексей ТЫШОВ, подрядчик – ООО «ОтделТрест» - должен был выполнить капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, инженерной системы холодного водоснабжения.

Работы начаты 28 июня 2017 года. Окончание работ по ремонту крыши 05.10.2017, фасада, подвальных помещений, инженерной системы холодного водоснабжения - 07.11.2017.

Работы по ремонту крыши приняты комиссией 23.11.2017.

В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по ремонту межпанельных швов фасада. Работы в части шпатлевания и окраски фасада приостановлены и будут возобновлены по уведомлению Заказчика с наступлением благоприятных погодных условий.

Согласно договора сметная стоимость по ремонту панельного дома 1972 года постройки по ул. Ломоносова, 90 в Северодвинске:

- крыши — 2 440 990,80 руб.

- системы холодного водоснабжения – 601 162,10 руб.

- фасада — 4 464 504,70 руб.

- подвальных помещений— 1 434 680,90 руб.