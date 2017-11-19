Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новые лифты Архангельска простаивают в ожидании решения Ростехнадзора

Вчера, 15 января, директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев лично разбирался, почему сданные после капремонта лифты до сих пор не приняты в эксплуатацию. Он посетил УК «Наш дом – Архангельск», переговорил с директором группы компаний «НОРД – ЛИФТ» и съездил на ул. Осипенко в дом 7, где лифт сдан, но жители до сих пор не могут им пользоваться.

Генеральный директор УК «Наш дом – Архангельск» Денис Григорьев заверил, что все документы его управляющей компанией сданы в Ростехнадзор, причем, входящий номер им присвоен от 28 декабря. Это касается домов по пр. Ленинградский, 107, ул. Воскресенская 116/2, ул. П.Осипенко, 5, ул. П.Осипенко, 7, ул.23 Гвардейской дивизии, 3. По ул. Тимме, 12 документы сданы 9 января.

В настоящее время в Ростехнадзоре находятся документы по 39 лифтам.

По словам Дениса Григорьева, страхование на все лифты уже сделано. Дело за Ростехнадзором, сроки принятия решения которым истекают 18 января. «Кровь из носа, 18-го должны проверить и дать разрешение на ввод в эксплуатацию», - говорит Денис Григорьев.

В разговоре с директором УК Александр Бараев напомнил, что замечания, которые были выписаны, в большей части, требуют корректировки документов, и никоим образом не влияют на безопасность эксплуатации оборудования.

Ситуацию прокомментировал директор группы компаний НОРД-ЛИФТ Алексей Сапожников: «Мы откорректировали документы, по которым у Ростехнадзора возникли вопросы. Все обозначенные замечания исправлены».

Искусственно созданная ситуация вокруг столь долгой приемки и вводу в эксплуатацию лифтов, замененных по программе капремонта в Архангельске, вызвана введением в действие на территории Российской Федерации новых нормативных документов. После четырехлетнего перерыва лифтовое хозяйство возвращается под контроль Ростехнадзора. Времени прошло достаточно много, структура контролирующего органа была изменена, а те сотрудники, которые сопровождали это направление, были переориентированы. Возникает резонный вопрос: достаточно ли на сегодняшний день в Ростехнадзоре ресурсов, чтоб обеспечить проверки лифтового хозяйства и давать заключения по лифтам? Между тем, в программе капремонта – более 300 лифтов по всей области, которые подлежат замене. И если сейчас мы столкнулись с такими проволочками, нужно думать, что будет в 2018 году, когда на очереди еще 300 лифтов.

Вместе с тем, Алексей Сапожников выразил удовлетворение, что на государственном уровне происходит возврат к прежним советским стандартам по контролю за вводом оборудования в эксплуатацию. Он считает их правильными и проверенными временем.

Отметим, что похожая ситуация с простаиванием уже сданных лифтов, сложилась и в других российских регионах, в частности, в Санкт-Петербурге. Причина в том, что с 1 сентября работа по принятию в эксплуатацию лифтового оборудования осуществляется в рамках постановления Правительства РФ №743 от 26.06.17 г., которое  устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Суть в том, что порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе Ростехнадзора.  Теперь после проведения комиссии, регламентированной жилищным законодательством, УК направляет документы в Ростехнадзор. И уже он проверяет на месте результаты выполненной работы, соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям и выдает разрешение на ввод лифта в эксплуатацию. На это уходит серьезное количество времени…

«Очень приятно было слышать, что все замечания Ростехнадзора, которые были выданы буквально в минувшую пятницу, в этот же день всеми сторонами были быстро отработаны, - комментирует по итогам рабочей встречи руководитель Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев. – Коллеги сделали все максимально оперативно, и документы представлены повторно в Ростехнадзор с уже устраненными замечаниями. На сегодняшний момент мы видим, что наши коллеги, которые отвечают за эксплуатацию лифтового оборудования, готовы максимально быстро реагировать на все возникающие вопросы. Будем надеяться на то, что в ближайшей перспективе все замечания будут так же быстро отрабатываться, и мы сможем обеспечить ввод в эксплуатацию лифтов в сжатые сроки».

К сожалению, жители многоэтажек, в чьих домах была проведена замена лифтов, стали заложниками ситуации. Так, лифты в доме на ул. Осипенко, 7, который уже стал «звездой» архангельского телеэфира, по сути, могли бы запущены еще в декабре…

 P.S. А пока в диспетчерской НОРД – ЛИФТА видно 43 синих «окошечка» - это остановленные лифты, и по каждому их них предприятие несет убытки… 

16 январь 08:35 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (74)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20