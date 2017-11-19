Новые лифты Архангельска простаивают в ожидании решения Ростехнадзора

Вчера, 15 января, директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев лично разбирался, почему сданные после капремонта лифты до сих пор не приняты в эксплуатацию. Он посетил УК «Наш дом – Архангельск», переговорил с директором группы компаний «НОРД – ЛИФТ» и съездил на ул. Осипенко в дом 7, где лифт сдан, но жители до сих пор не могут им пользоваться.

Генеральный директор УК «Наш дом – Архангельск» Денис Григорьев заверил, что все документы его управляющей компанией сданы в Ростехнадзор, причем, входящий номер им присвоен от 28 декабря. Это касается домов по пр. Ленинградский, 107, ул. Воскресенская 116/2, ул. П.Осипенко, 5, ул. П.Осипенко, 7, ул.23 Гвардейской дивизии, 3. По ул. Тимме, 12 документы сданы 9 января.

В настоящее время в Ростехнадзоре находятся документы по 39 лифтам.

По словам Дениса Григорьева, страхование на все лифты уже сделано. Дело за Ростехнадзором, сроки принятия решения которым истекают 18 января. «Кровь из носа, 18-го должны проверить и дать разрешение на ввод в эксплуатацию», - говорит Денис Григорьев.

В разговоре с директором УК Александр Бараев напомнил, что замечания, которые были выписаны, в большей части, требуют корректировки документов, и никоим образом не влияют на безопасность эксплуатации оборудования.

Ситуацию прокомментировал директор группы компаний НОРД-ЛИФТ Алексей Сапожников: «Мы откорректировали документы, по которым у Ростехнадзора возникли вопросы. Все обозначенные замечания исправлены».

Искусственно созданная ситуация вокруг столь долгой приемки и вводу в эксплуатацию лифтов, замененных по программе капремонта в Архангельске, вызвана введением в действие на территории Российской Федерации новых нормативных документов. После четырехлетнего перерыва лифтовое хозяйство возвращается под контроль Ростехнадзора. Времени прошло достаточно много, структура контролирующего органа была изменена, а те сотрудники, которые сопровождали это направление, были переориентированы. Возникает резонный вопрос: достаточно ли на сегодняшний день в Ростехнадзоре ресурсов, чтоб обеспечить проверки лифтового хозяйства и давать заключения по лифтам? Между тем, в программе капремонта – более 300 лифтов по всей области, которые подлежат замене. И если сейчас мы столкнулись с такими проволочками, нужно думать, что будет в 2018 году, когда на очереди еще 300 лифтов.

Вместе с тем, Алексей Сапожников выразил удовлетворение, что на государственном уровне происходит возврат к прежним советским стандартам по контролю за вводом оборудования в эксплуатацию. Он считает их правильными и проверенными временем.

Отметим, что похожая ситуация с простаиванием уже сданных лифтов, сложилась и в других российских регионах, в частности, в Санкт-Петербурге. Причина в том, что с 1 сентября работа по принятию в эксплуатацию лифтового оборудования осуществляется в рамках постановления Правительства РФ №743 от 26.06.17 г., которое устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Суть в том, что порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе Ростехнадзора. Теперь после проведения комиссии, регламентированной жилищным законодательством, УК направляет документы в Ростехнадзор. И уже он проверяет на месте результаты выполненной работы, соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям и выдает разрешение на ввод лифта в эксплуатацию. На это уходит серьезное количество времени…

«Очень приятно было слышать, что все замечания Ростехнадзора, которые были выданы буквально в минувшую пятницу, в этот же день всеми сторонами были быстро отработаны, - комментирует по итогам рабочей встречи руководитель Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев. – Коллеги сделали все максимально оперативно, и документы представлены повторно в Ростехнадзор с уже устраненными замечаниями. На сегодняшний момент мы видим, что наши коллеги, которые отвечают за эксплуатацию лифтового оборудования, готовы максимально быстро реагировать на все возникающие вопросы. Будем надеяться на то, что в ближайшей перспективе все замечания будут так же быстро отрабатываться, и мы сможем обеспечить ввод в эксплуатацию лифтов в сжатые сроки».

К сожалению, жители многоэтажек, в чьих домах была проведена замена лифтов, стали заложниками ситуации. Так, лифты в доме на ул. Осипенко, 7, который уже стал «звездой» архангельского телеэфира, по сути, могли бы запущены еще в декабре…

P.S. А пока в диспетчерской НОРД – ЛИФТА видно 43 синих «окошечка» - это остановленные лифты, и по каждому их них предприятие несет убытки…