 Маргаритинская ярмарка – что не так и как исправить?

В этом году мне пришлось практически полностью все 4 дня Маргаритинки провести среди торгующей публики. Учитывая, что настроение у многих жителей нашего города уже полностью сформировалось «против» этого мероприятия, давайте рассмотрим, что именно приводит к озлоблению народа нашего? К тому же не забуду упомянуть и о том, что я был одним из инициаторов появления данной ярмарки в городе более 20 лет назад… Итак, пойдём по всем важным – на мой взгляд – моментам.

Перед кем её открывали? Вообще ярмарка задумывалась и исторически была местом торговли и местом поддержки своего предпринимателя. Сегодня местного найти на ней – не у каждого получится. За 4 дня я смог выловить не более 20-30 местных фермеров, торгующих на ней. Наверное, процентов 70 ярмарки заняли производители различных белорусских товаров (как будто им не хватает сети магазинов «Апрель», заваливших город их продовольствием), остальные производители сплошь из Узбекистана, Башкирии, Кубани и пр. Любопытно, что чиновники перед открытием выступали, глядя на палатки, на которых были крупные надписи всех этих заезжих торговцев, и ни одного нашего. Хотя бы ради шоу, хотя бы временно поставленного, но не догадались… Где её открывали? Уж сколько раз твердилось, и с высоких трибун в том числе – «Дворец спорта» должен заниматься спортом, а не сдавать площади челночникам. Но на нашей областной «подводной лодке» сии послания не слышат, и радостно открывают эти ряды, забыв, что дети из-за торговли вынуждены прервать свои занятия. Непонятна роль обкома профсоюзов – владельца Дворца – неужели он настолько печётся о своих доходах, забыв, что его основная цель защита прав трудящихся? И сам напрямую этим права трудящихся на отдых и нарушает? Неужели профсоюзным боссам мало сидящего в тюрьме их прежнего руководителя – золотого тельца, поставившего впереди всего? И последователи идут по тому же пути… Кто контролировал? На мой взгляд, у устроителей этого мероприятия был один резон – содрать с приезжих торговцев денежки, а дальше хоть трава не расти. Но где это видано, чтобы в центре города торговали с машин? Это запрещено! Где вы видели, чтобы в драных палатках на улице торговали продуктами? Это запрещено! Где вы видели, чтобы прямо на улице на прилавках лежали продукты? Это запрещено! Где вы видели, чтобы на одной полке можно было бы встретить товары из разных продуктовых групп? Это запрещено! А на данной ярмарке всё можно… Почему-то ни СЭС, ни различные наши надзоры и правоохранители туда не заглянули. Зато они никогда бы не позволили ничего подобного ни у «Диеты» – где регулярно гоняют бедных старушек с пучками укропа и редиски, ни где-то ещё… Выходит, что устроители деньги брали не за «право торговли» - а за «крышу» от надзорных органов! Кои, по-видимому – в доле… Качество товаров – не слышали? Несоблюдение вышеперечисленных требований может привести к эпидемиям – ведь пирожки, мясо, сладости и прочие товары, лежащие в открытом виде, могут стать источником заражения. Достаточно по ярмарке пройтись одному больному, чихающему и кашляющему в разные стороны, и все эти продукты будут заражены, остальные заразят мухи… И не лакомство, а болезнь принесёте вы в свой дом! К тому же стоит иметь в виду: порой привлекательный товар на самом деле – яд! Я сам видел, как за матерчатыми палатками, вдали от глаз покупателей, продавцы вымачивали протухшую колбасу или рыбу в каких-то вёдрах с химией, после выкладывая их на прилавок… Даже если человек отравится, претензию потом предъявить ему будет некому – ярмарка закончилась, а продавца и след простыл… За ценами не надзирали? В интернете полно дискуссий о том, почему на ярмарке ценники выше, чем в городских магазинах. На самом деле многие торговцы на оптовых базах и закупаются – и именно поэтому они и кочуют по всей стране по ярмаркам. Расчет прост - возбуждённые «эффектом толпы» покупатели в безумстве хватают всё втридорога, только успевай подбрасывать… Не хочешь спустить лишнее – не иди в толпу, ведь у нас есть ВСЕ продукты в городских магазинах, и никто не заставляет ничего там покупать! Опять же, ярмарочные товары обмену и возврату не подлежат, в отличие от магазинных… И кто виноват, что вы идёте, словно бандерлоги к удаву, и покорно отдаёте свои кровные за то, что вам даром не нужно? Когда большинство людей это осознает, ярмарки станут тем, чем они и были до этого – местом, где можно купить дешевле. И только неучастием в ярмарках – мы можем сделать их клиентоориентированными. Где местные? Торгующие местные фермеры были редкими изюминками в этом таборе ярмарки а-ля «привет из 90-х». Мы надеялись, что наш проект фермерской ярмарки, собравшей местных производителей, станет ярким пятном на фоне разношёрстной толпы торговцев. Но оказались сильно удивлены, когда нас просто загородили так, что даже те, кто звонил и кому объяснялось как нас найти, не могли это сделать. Зависть, наверное… Во Дворце спорта были развёрнуты представительства районов – на многих стендах лежали разные сувениры и товары с надписями «сделано в районе». Но спрашивая, с кем можно заключить договор на покупку партий этих вещей, каждый раз получал ответы – это чиновники принесли из домов для выставки, а никаких товаров районы не представили. Показуха… И для кого это всё? Вместо того, чтобы привезти бизнес, опять приехали чиновники дабы отдохнуть в командировке – по торговым центрам побегать за казённый счёт… Как это должно быть? Сейчас губернские власти начали говорить, что, дескать, в будущем году ярмарка уйдёт на другое место – в строящийся выставочный центр. Казалось бы, здорово? Но мы, как люди бывалые, понимаем – если чиновник за дело взялся, бояться нечего! С первого дня он начнёт не делать, а искать виноватых в провале. Поэтому рассматривать такую перспективу я даже не буду, пусть хотя бы сваю забьют, чтобы говорить о чём-то. Я считаю, что и сейчас при должном управлении ярмарка может быть нормально организована и принести людям радость! Но для этого надо:

Во-первых, Маргаритинку надо поделить на профильные «ряды» и разнести их по разным территориям. Например, «рыбные ряды» можно организовать на набережной, например, у МРВ, места там достаточно и для рядов, и для парковок, и для нормальной работы транспорта. Людям же будет удобно, отоварившись, сразу же рядом садиться на транспорт. Другой вариант – «Красная пристань», ведь где ещё должна быть рыбная ярмарка, как не у реки?

Во-вторых, «текстильные ряды», «медовые ряды», «сувенирные ряды», «ряды саженцев» и другие, где торговцам не нужны подключения к электричеству, вполне можно расположить по всей нашей пешеходной Чумбаровке – каждому из них отдавая по кварталу и более при необходимости. Пока что этот проспект почти не используется, хотя непонятно, что мешает – ведь он настолько огромен, что места хватит всем с лихвой, даже если все эти торговцы построятся в один ряд! И ни сутолоки, ни улицы перекрывать не понадобится! Можно и на набережную перенести их всех, места на ней ещё больше, и опыт проведения массовых мероприятий там огромен – и музыка имеется, и туалеты, и прочая инфраструктура. А главное, создастся ощущение общегородского торгового праздника, как и задумывалась изначально Маргаритинка.

В-третьих, большегрузный транспорт из центра надо убирать однозначно! У нас в городе есть места оптовой торговли, где можно это делать – на Окружном шоссе. Если той площадки недостаточно – организуйте ещё одну, у «Даммерса» там же, тем более, что именно туда ещё лет 5-7 назад планировалось переносить всю Маргаритинку. Думаю, что против высказываний не будет, ведь с машин покупают мешками и вывозят на легковушках – а там это сделать гораздо легче.

В-четвёртых, центр ярмарки, пока не построят новый, должен располагаться в помещении Центрального рынка города. Понятно, что там много своих арендаторов – но есть ведь такая практика во всех заведениях, как «спецобслуживание». Учитывая, что Центральный рынок у нас муниципальный, город вполне может дать поручение рынку предусмотреть такое на следующий год. И он на период ярмарки будет сдавать свои площади отдельно для всех желающих приехать. Ведь и сейчас заявки на участие в ярмарке начинают принимать за год до следующей! Торговля мясной и другой пищевой продукцией вне специальных помещений, предназначенных для этого, запрещена – стало быть, только так мы выполним эти требования! И только так мы сделаем ярмарку цивилизованной уже в следующем году.

В-пятых, ярмарка должна быть продлена! В нормальных условиях она может идти долго, ведь мешать никому она не будет! Исторически Маргаритинка проводилась месяц-полтора. Уже с начала сентября в её рамках могут проводиться дни районов области, например, на площадках Домов культуры, с привлечением землячеств, творческих коллективов и пр. Деловая часть ярмарки тоже не должна быть слишком быстрой – к тому же на ней главные действующие лица не чинуши, как сейчас, а бизнес. Именно там должны заключаться контракты, договора, знакомиться бизнесмены. И это самое главное на ярмарке, для чего она создавалась! И что сегодня забыто… Ну, а торговля, все эти ряды – это тоже должно быть столько, чтобы все желающие не спешили, приценивались, уезжали и приезжали, выбирали и торговались – хоть месяц – пока погода разрешает! Зачем мешать? В этом году у нас копка картошки только началась, а ярмарка уже закончилась… В итоге на ней картошку продали приезжие, местные овощники оказались в минусе… А была бы ярмарка дольше, народ подождал своей «царицы полей и огородов»!

Свои итоги подводит каждый – кто-то отхватил редкость и радуется, кто-то купил, а потом узнал, что переплатил, кто-то отчитался и получил премию… Мне бы хотелось, взвесив все минусы, найти пути их нейтрализации и сделать жизнь в моём городе более лучшей. Приглашаю к дискуссии – кто за, кто против, кто предложит ещё какие-то пункты? Буду рад пообщаться!

Михаил СИЛАНТЬЕВ

(фото автора)