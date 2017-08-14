Ремонт Чумбаровки пошел ускоренными темпами

Сегодня мэр Архангельска Игорь Годзиш в очередной раз проинспектировал работы на проспекте Чумбарова-Лучинского, проводимые в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда».

Поводом для столь пристального внимания градоначальника стало отставание по срокам, допущенное подрядной организацией «Строительно-монтажное управление -2».

- Сегодня на объекте увеличено число рабочих – работает около 15 человек, им в помощь два уплотнителя, спецтехника. Сейчас идёт уплотнение песка для устройства основания под тротуарную плитку, продолжается монтаж бордюрного камня, - сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Проверка темпов работ на объектах «СМУ-2» продолжится в регулярном режиме.

Напомним, на одной из встреч главы Архангельска с подрядчиком работ «СМУ-2» представлял известный в прошлом политик регионального уровня Дмитрий Таскаев, что вызвало нездоровый ажиотаж в журналистской среде.

(по материалам пресс-службы архангельской мэрии)