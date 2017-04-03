Правительство России: Не скоро "Белкомур" построится

Об этом глава Минтранса Максим Соколов сказал на совещании по проектам развития транспортной инфраструктуры России.
Цитата с официального сайта Правительства Российской Федерации:
- Ещё один проект – «Белкомур». Он предусматривает реконструкцию существующей железнодорожной инфраструктуры в трёх субъектах Российской Федерации – Пермском крае, Республике Коми и Архангельской области. Реализация проекта планируется с использованием механизма частной концессионной инициативы, и общий объём инвестиций оценивается в 251 млрд рублей. Но мы видим реализацию этого проекта в перспективе следующего десятилетия.
Одновременно, правительством серьезно рассматривается вопрос о строительстве глубоководного порта в Архангельске.
Комментарий наблюдателя (социальная сеть Facebook):
- "Бедный" Белкомур, что ж так не везёт ему. Помнится, в 2010 году была модной в Минрегионе тема "комплексного Инвестиционного проекта развития территории". Ребята из Карелии обратились к нам с заказом на подготовку такого проекта частью которого был в т.ч. и Белкомур, мы предварительно ознакомились с материалом, но денег на заказ ребята так и не нашли. До сих пор в архиве эти презентации и ТЭО пылятся.
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