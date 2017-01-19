И Эрдоган ни при чем. Архангельское судно выбросилось на турецкий берег

Приписанное к Архангельскому порту судно «Фёдор Вараксин» выбросилось на турецкий берег.
Впрочем, имело место не ЧП, а вполне обычная процедура для отслужившего свой срок судна (эксплуатация с 1977 г.).
«Фёдор Вараксин» доставил в турецкий порт Александрия груз пиломатериалов, после чего должен был идти на утилизацию в порт Алиага, по соседству с которым находится завод соответствующей специализации. Чтобы было удобней доставить его к месту проведения работ, наш «Федя» вышел на мелководье и по инерции сам выехал на берег – это обычная практика.
Наблюдатели не видят в произошедшем никакой связи с итогами турецкого референдума.
Однако они же недоумевают – почему судно нельзя было утилизировать на его родине. Какая-никакая, а прибыль… тот же металлолом.