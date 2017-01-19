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И Эрдоган ни при чем. Архангельское судно выбросилось на турецкий берег

Приписанное к Архангельскому порту судно «Фёдор Вараксин» выбросилось на турецкий берег.

Впрочем, имело место не ЧП, а вполне обычная процедура для отслужившего свой срок судна (эксплуатация с 1977 г.).

«Фёдор Вараксин» доставил в турецкий порт Александрия груз пиломатериалов, после чего должен был идти на утилизацию в порт Алиага, по соседству с которым находится завод соответствующей специализации. Чтобы было удобней доставить его к месту проведения работ, наш «Федя» вышел на мелководье и по инерции сам выехал на берег – это обычная практика.

Наблюдатели не видят в произошедшем никакой связи с итогами турецкого референдума.

Однако они же недоумевают – почему судно нельзя было утилизировать на его родине. Какая-никакая, а прибыль… тот же металлолом.  

17 апрель 11:37 | : Экономика

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