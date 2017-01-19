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Архангельская область: Куда пойти работать после вуза?

В преддверии ЕГЭ Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Архангельской области.

 По данным аналитики сайта hh.ru больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих проф. областях: «Продажи» (53% от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), «Начало карьеры, студенты» (25%) и «Банки, инвестиции, лизинг» (20%). В пятерку лидеров также вошли сферы «Медицина, фармацевтика» (10%), «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 8%) «IT, интернет, телеком» (5%). Уровень конкуренции на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Архангельской области находится в верхней границе нормы. В среднем на одно вакантное место в проф. области «Начало карьеры, студенты» приходится 6-7 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе в сферах «Государственная служба» (37 специалистов на место), «Добыча сырья» (34), «Юристы», «Производство» и «Безопасность» (по 8).

 Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу:

 «Среди основных требований российских работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) – нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. Однако многое зависит и от отрасли, в которой предстоит работать кандидату.

 Тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые «Профессии будущего». Растущая зависимость от Интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация – все это обусловило появление новых вакансий в «ИТ, Интернет, телеком».  Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей. Например, маркетинга, IT и Интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли. Структура спроса работодателей на специалистов из разных проф. областей, скорее всего, и через пять, и через десять лет будет неоднородна. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий».

 По информации «Банка заработных плат HeadHunter», более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях «Строительство и недвижимость», а также «IT, интернет, телеком»».  

 По данным рекрутинговых агентств, в Архангельской области количество резюме на одну вакансию в формуле «студенты, начало карьеры» - 6.1 при средней предлагаемой зарплате в 25 000.

Впрочем, в Республике Коми, Карелии и Калининградской области положение с вакантными местами еще хуже…

17 апрель 10:56 | : Экономика

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