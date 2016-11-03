Деревня Кижма (Мезенский р-н) снова в туристическом тренде

Речь о Кижме, которая вместе с Мезенским районом Архангельской области входит в Арктическую зону РФ.
Напомним, что 13 лет назад Кижма, как перспективный центр туризма, уже попадала в поле зрения областной администрации… но тогда идея как-то быстро заглохла.
Теперь же, как сообщает Агентство REGNUM, ей заинтересовалась Ассоциация самых красивых деревень России.
Федерация самых красивых деревень Земли объединяет целый ряд национальных ассоциаций, в том числе и российскую, созданную менее трёх лет назад и имеющую на данный момент статус наблюдателя.
Руководство АСКДР принимало участие в Генеральной ассамблее Всемирной ассоциации самых красивых деревень, которая проходила в 2016 году в Канаде.Первым в Ассоциацию самых красивых деревень России было принято в 2015 году село Вятское (Ярославская область). В 2016 году в АСКДР вступили деревни Ошевенский погост (Архангельская область), Кинерма (Республика Карелия) и Десятниково (Республика Бурятия).
На очереди в наступившем году стоит село Ворзогоры Онежского района.
Что это принесет архангельским деревням? Надеемся, что деньги.