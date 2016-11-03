Кошмар советского периода. Что нам делать с островом Кего?

Есть в нашей повседневной жизни, на что действительно страшно смотреть. ЭТО гуляет в интернете уже третью неделю – жители Кегострова бредут на работу в «Большой Архангельск» по льду Северной Двины. А там недавно что-то прошло типа ледокольное. В результате сплошное месиво из льда и снега. Поверх брошены деревянные мостки без перил - балансируешь на них, как Суок на проволоке. А другого пути на работу нет, и начальству (хозяину) глубоко плевать на твои сложности.
Вот как этот кошмар описывает соучастница нашего «Вольного дела» Елена Горяшина:
"Переправа на Кегостров.
Дух захватывает от прохода через русло ледокола, лед трещит, и кажется, до него можно дотронуться рукой, а вот местным жителям это не особо нравится, можно и на работу опоздать, да и по своим делам тоже.
Работники переправы, которые собирают и разбирают переправу, вообще бесстрашные, сразу после прохода ледокола ходят по льду без подмостей, натаскивая их друг на друга багром!".
И дальше вопрос:
ГДЕ ПОРУЧНИ? ГДЕ БУДКИ МЧС?
Какие нафиг (пардон) поручни?! Какие будки?! Почему людей не расселяют из этого гетто?! Никогда не забуду сцену из детства - пара мальчишек из куража перебегают по льду Москву-реку. Не где-нибудь - рядом с Москворецким мостом - Кремль прямо напротив. И тоже след от чего-то проходившего, снегом припорошённый. Сначала один скрывается подо льдом, потом сразу второй. И вздох ужаса случайных свидетелей. И тишина. А река-то игрушечная, в гранит закованная - это вам не судоходная Двина. Я потом на каток даже боялся ходить, так на коньках и не научился. Не говоря уже о зимней рыбалке.
Главный для меня ужас в том, что эту ситуацию местные воспринимают как ШТАТНУЮ. В день через переправу на Кегостров может проходить до семи кораблей, а может и ни одного. Когда идет судно, сотрудники МЧС останавливают пешеходное движение, убирают мостки, потом лед намывается заново и поверх него опять укладываются деревянные трапы. 28 января технологически было сделано все то же самое, однако из-за проводки большого судна на набивку льда ушло более четырех часов. Как только вернули мостки, они не стали дожидаться, пока установят трапы, и заторопились вперед. Спустя некоторое время было восстановлено двустороннее движение. (bclass.ru)
Дальше начинаются досужие рассуждения, чем лучше облагодетельствовать жителей оторванного острова – навести понтонную переправу, которую будут рассоединять на время проводки судов (ничего, часочек можно и подождать-поморозиться), или навесить канатную дорогу, что «даст импульс к созданию поморского Диснейленда. Друзья, вы не озверели?! Послушайте приезжего человека с незамыленным глазом – этот кошмар нужно расселять как можно быстрее. Потому что такая жизнь – позор. Не только региона, но и всей страны. Вот что нужно показывать президенту в марте, просто ткнуть носом.
Потому что остров Кего - не что иное, как долги социализма перед своим народом. Это в его, социализма, манере – устроить некую трудовую колонию подальше от цивилизации (чтобы у трудящихся не было ненужных соблазнов к красивой жизни), расселить трудовой контингент чуть ли не по баракам и привязать к месту пропиской. Та власть думала, что она вечная, да не вышло.
Как я помню, Россия декларативно объявила, что принимает на себя все обязательства СССР, в том числе, и долги. Вот и пришло время отдавать… давно пришло. Причём не каким-то иностранным компартиям или бывшим друзьям по соцлагерю, а своим гражданам!
Леонид Черток