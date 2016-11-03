Игорь Годзиш на встрече с журналистами: "Я не против таджикских дворников - WELCOME!"

Сегодня, по инициативе ряда региональных СМИ, в мэрии Архангельска состоялась встреча градоначальника Игоря Годзиша с журналистами.
За отсутствовавшего по уважительной причине главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока, вопрос задал его товарищ по Ассоциации «Вольное дело» Илья Азовский – «В Москве ситуацию со снегом во дворах спасают таджикские дворники. Как только грейдер расчищает заснеженные проезды, они тут же появляются с лопатами и откапывают из-под снега машины жильцов близлежащих домов. Не пора бы и Архангельску завести себе таких же полезных (и не очень дорогих) помощников?».
Мэр Годзиш ответил в том плане (интерпретация Азовского), что не испытывает неприязни ни к одной из национальностей (наверное, имелась в виду известная некрасивая ситуация, сложившаяся 10 лет назад между тогдашним главой областной столицы Александром Донским и цыганским табором).
И если кто-то, таджики или представители других народностей бывшего СССР захотят приехать работать в Архангельск, сделать его лучше и чище, то градоначальник говорит им – WELCOME!
От редакции: Осталось только передать таджикам столь любезное приглашение.
О других итогах встречи мэра с журналистами вы можете прочитать… на других ресурсах.