"Вольное дело": Фискальный закон гробит индустрию туризма

Участник Ассоциации «Вольное дело», блогер и предприниматель в сфере туризма Олег Кодола:
Все попали под действие ФЗ-54, включая продавцов туристических путёвок.
Вкратце: все продажи обязаны фиксироваться чеками через интернет-кассы с передачей чека в налоговую. С июля 2017 года это обязаны делать все, включая интернет-магазины, а с июля 2018 года - все ИП по ЕНВД, УСН, патенты... Кроме тех деревень, где интернета от морковкина заговенья не бывало.
Декларативно этот закон призван "облегчить отчётность предпринимателям"; на деле - это фискализация и контроль всех платежей, включая карты граждан; в реальности - это новая кормушка околобюджетных клопов. Самое важное - готовность закона к применению показывает, что он не то что сырой, он просто мокрый, с кучей дырок, и прописан под определённые "группы неустановленных лиц". Самое важное - закон ничего не "развивает", он пытается просто "контролировать" свершившееся - уход бабла в цифру и постепенный сдвиг в блокчейн.
- Как это выглядит. Предприниматель покупает интернет-кассу (программный аналог интернет-кассы) вместо ЭКЛЗ и приобретает фискальный накопитель, который даёт каждому чеку уникальный код и QR-код (вещь необходимая, убедитесь ниже))). Предприниматель заключает договор с ОФД. Интернет-касса, пробивая услугу (товар), через фикскальный накопитель передаёт чеки ОФД. ОФД собирает чеки от предпринимателей и отправляет их в налоговую, а та ведёт федеральный реестр чеков.
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Набор (интерент-касса + фискальный накопитель), соответсвующий ФЗ-54 производит пока только 1 фирма (АТОЛ), обещает подтянуться (ШТРИХ-М). Всё. Две конторы в стране будут выпускать технику, необходимую всем. В среднем такая штука стоит 30 - 40 тысяч. Облегчили, что и сказать. Очевидно, что любые аукционы, тендеры и госзаказы будут делить на два. По очереди.
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Фискальный накопитель раз в год надо менять (очищать). Облегчили ещё тысячи на три...
- Договор с лицензированным ОФД (а их всего 5 в стране) с кучей побочных (но нужных услуг) - от 3000 до 9300 (ежегодно). ОФД - реальная кормушка, потому что она просто передаёт чеки от одних к другим. По идее, ничто не мешает предпринимателям передавать чеки напрямую в налоговую. Но вместо этого появится 5 людей, которые будут на ровном месте огребать бабло лопатой по лицензии ФСБ. Просто за передачу чужих цифровых данных.
- QR-код в чеке. Это вообще XXII век. Считается, что теперь покупатель может проверить подлинность чека через интернет. Для этого покупатель может поставить QR-rider на смартфон, навести смартфон на QR-код в чеке (поняли теперь всю глубину замысла?) и определить, зафиксировался ли данный чек в федеральном налоговом реестре. Радует одно: что покупателя пока не обязали купить себе специальный смартфон.))
- Дальше - больше. Покупатель имеет право потребовать прислать чек на электронную почту или на телефон. Для чего в чеке вводятся новые поля - e-mail и телефон. Тут попадают все интернет-магазины, потому что большая часть их никогда не требовала для покупки e-mail и номер телефона - создавался виртуальный кабинет, который работал по отдельной ссылке, и по приходу денег товар уходил со склада. Теперь все интернет-магазины будут вынуждены ввести в свою архитектуру два новых поля. Программисты сотрут пальцы. Повысится стоимость обслуживания покупок. Меня лично порадовало то обстоятельство, что эту новость мы вычислили ещё пару лет назад - у нас заполнение обоих полей при покупке обязательно.
- На закуску к электронным почтам и номерам телефонов. Многие ещё не осознали, что сие есть персональная информация. Хранение и обработка персональной информации требует защищённых соединений, других сертификатов шифрования данных, обучения персонала. Многие интернет-продавцы просто закроются, оставшиеся - положат расходы на покупателя.
- Программных аналогов "товарных" интернет-касс для работы он-лайн магазинов, сертифицированных налоговой и допущенных в реестр пока просто не существует. В налоговой, пожимая плечами, сказали, что, возможно, такие программы появятся в конце весны. То есть - к середине июня. А штрафовать начнут с 1 июля. При этом аспекты синхронизации "будущих" интернет-касс и реальных интернет-магазинов УЖЕ решила одна организация. Она называется 1-С. Такое впечатление, что закон писался под 1-С.
- Кроме того, интернет-магазин, как организация, торгующая круглосуточно, обязана сама обеспечивать круглосуточную отправку чеков. Это значит, что где-то должен стоять сервер с программой "интернет-касса" и фискальным накопителем. Сбои сети или электропитания допускаются, но ответственность за исправление поломок лежит на предприятии. Персоналу, обслуживающему сервер круглосуточно, придётся платить. Очередное увеличение себестоимости продаж.
- Самый прикол настанет в июле 2018 года, когда подключатся к этой системе будут все микро-предприниматели. Прикидываю себе парикмахера, способного заплатить 30 тысяч сначала, а потом - 10-15 тысяч рублей в год. И бабулю, проверяющую чек за стрижку с помощью смартфона.
- 2,5 миллиона юрлиц и 3 миллиона предпринимателей будут окучивать 8 частных лавочек: производство интернет-касс поделят 2 конторы; программный рынок интернет-касс получит 1 контора; сосать бабло из воздуха через ОФД будут 5 контор.
Вот этим я и занимался пару дней после презентации нашего нового интернет-агрегатора. Кстати, ничего страшного я в этом законе не увидел - технически всё решаемо за отдельные деньги. Один вопрос: почему я опять должен платить за чей-то Куршавель?