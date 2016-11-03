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Сварищик, приди! Архангельская область получит немного денег от Министерства труда РФ

Речь идет о 203.3 млн. рублей, выделяемых в 2017 году Министерством труда и занятости Российской Федерации на «повышения мобильности трудовых ресурсов»

Последнее означает «создание условий для переезда работников и закрепления их на рабочем месте (например, компенсация расходов на проезд, обустройство, наём или аренду жилья, обучение)». (по версии ИА REGNUM)

Впрочем, указанная выше сумма будет разбита на 14 регионов, в список, кроме Архангельской области, также входят: Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Ульяновская области и Чукотский автономный округ.

Наблюдатели полагают, что данная программа актуальна, разве что, для северодвинских предприятий ВПК, обеспеченных оборонными заказами на годы вперед, и постоянно испытывающих дефицит квалифицированных рабочих кадров.

 

27 январь 10:32 | : Экономика

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