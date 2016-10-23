Олег Кодола: Мой ответ "простым" соловчанам

Напомним, что вчера вечером в социальных сетях глава Соловков Евгений Тютюков разместил гневные письма соловчан в свою защиту. Слово попросил независимы гид Олег Кодола…
Соловецкий "банный" скандал разрастается. Вот и "простые" соловчане встрепенулись, и даже опубликовали гневный отклик трудящихся против деятельности бездельника Кодола.)) Огромное спасибо ИА "Руснорд" за возможность писать всем - иначе было бы скучно.)) На такие обвинения волей-неволей приходится отвечать, даже если не любишь поддерживать глупости. Так как "простых" соловчан много, я решил не отвечать каждому в отдельности - вы уж простите, родимые.
Примечательно, что все простые соловчане не слишком просты… Елена Амброче – бывший глава Соловков, которую сменил Тютюков; заместитель Тютюкова Подкорытов, заместитель директора федерального музея Яковлева; заместитель директора федерального музея Луговая; а также общественный представитель губернатора на Соловках Постоева… Все как на подбор – проще некуда.
Стилистические особенности и вокабуляр этого текста ни у кого иллюзий не вызвали – подписи людей разные, но писал один человек. При этом я не подозреваю в написании никого из вас: простите, односельчане, насколько я знаю каждого написавшего лично, вы так и разговаривать-то не умеете.)
В вину, как я понял, в этом массиве букв мне ставятся следующие пункты:
- образования у меня нет, и потому я права не имею, а также наград, удостоверений и дипломов;
- зарабатываю, сволочь;
- пишу в органы;
- вообще ничего не знаю, и потому клевещу постоянно.
Вы уж простите, но больше смыслов я выделить не смог.
1. Высшего образования у меня действительно нет, и я никоим образом не скрываю сей факт, даже несколько бравирую им. Не смотря на отсутствие «диплома», я приехал на Соловки в 2002 году, будучи действительным членом Русского Географического общества. Занял должность заведующего отделом-музейным комплексом «Заяцкие острова», успешно провёл музеефикацию объектов (та деревянная пешеходная тропа, по которой уже десять лет ходят музейные группы – мой проект), уволился. Создал собственное предприятие (в прошлом году мы праздновали 10 лет успешной деятельности), написал и издал 16 книг о Русском Севере (из них о Соловках – 5, если не ошибаюсь); стал лауреатом национальной издательской премии. Есть лишь один ответ на вопрос: как «за несколько лет я превратился в поэта, писателя, путешественника, члена Русского географического общества и известного блогера, участника многих научно-исследовательских экспедиций, эксперта по Соловкам…» . Трудом. Ежедневным трудом. Замечу, что наличие высшего образования, как известно, не является подтверждением образованности, равно как и его отсутствие – подтверждением невежества. Запомните на будущее.)) Кстати, из РГО я ушёл в 2012 году, когда путинская эффективность добралась до старейшей общественной организации России, сменив весь коллектив научного секретариата, а во главе Попечительского совета РГО выросли граждане Путин и Шойгу... Но по привычке многие пишут до сих пор, что я - член РГО...
- Зарабатываю, да… «Независимый гид Олег Кодола зарабатывает на этих памятниках и маршрутах деньги в собственный карман, при этом не вкладывая в Соловецкий архипелаг ни копейки.» Или такой пассаж: «предприниматель Олег Кодола, приезжающий летом на Соловки, и зарабатывающий тут неплохие деньги, палец о палец не ударил ни для муниципалитета, ни для жителей, в отличии от наших местных предпринимателей.» Начнём с того, что я и есть местный предприниматель, и мне непонятно, почему вы меня от них отделяете. Ваше высказывание следует в общероссийском тренде: в нашей стране предприниматель – в общем не уважаемая профессия. В моём случае ощущение «безделья» усугубляется – мой труд интеллектуальный, это не перекладывание бумажек и не копание лопатой, но, повторюсь, 16 книг, множество статей в СМИ, несколько эксклюзивных туров и 14 текстов авторских экскурсий - это и есть мой труд. Удивлён, если вы не читали ни одной моей книги - рекомендую, говорят, у меня есть свой стиль... При этом налоги я оплачиваю регулярно, претензий у фискальных служб к нам нет. Потому на чистом глазу могу утверждать, что государство ВАС содержит за мои налоги и я имею полное моральное право контролировать, как вы вкладываете МОИ налоги в моё село – я всё же официально ваш односельчанин. Если говорить о том, что я сделал для муниципалитета и жителей, напомню, что почти все жители, работающие в соловецком туризме, используют нашу сетевую площадку, которая называется «Туристско-информационный центр «Соловки». Напомню, что там делают соловчане (включая музей и паломническую службу): они рекламируют свои туристические услуги – квартиры, гостиницы, машины, катера, экскурсии – совершенно бесплатно. Социальная реклама: Туристско-информационный центр "Соловки" - один из самых посещаемых сетевых ресурсов Соловков, занимающийся популяризацией того места, откуда вы пишете. Кстати, он существует исключительно на средства моей компании – муниципалитет так и не удосужился создать муниципальный ТИЦ, хотя Президент давно объявил ТИЦы двигателями туризма. «Вкладывать» же в Соловки – ваша задача, властей и музея, чьи представители брызжут буквами в рабочее время, вместо того, чтобы работать бумажки перекладывать.
- Пишу в органы. Действительно так. И буду писать дальше – вы должны уже привыкнуть. Замечу: если бы мои послания в Прокуратуру, ФАС, Администрацию Президента и некоторые другие органы, противоречили реальности, я бы уже давно получил предписание за клевету, или ложные сведения. Тем не менее, мои заявления рассматриваются. Большей частью я получаю риторические ответы, но иногда реакция случается – и останавливаются незаконные земляные работы, или признаются незаконными ваши действия. Злит, понимаю. Но у меня вопрос к главам (бывшему и настоящему): какое дисциплинарное взыскание получил директор МБУ согласно предписанию прокуратуры по моему заявлению? А то что-то официально нигде не объявляли…
- О моём знании и незнании. Примером изберём мусороперерабатывающий завод, упоминавшийся аж в двух ваших комментариях, который, по вашим словам, никогда не существовал, и придуман мной от фундамента до трубы. Вот страница из проекта ФЦП по Соловкам, которую, как я понимаю, вы никогда не видели. Мой комментарий в 2011 году по этому поводу: «Лист 11. «Коммунальная и инженерная инфраструктура» предполагает строительство мусороперерабатывающего завода по технологии «БиоРекс». Никто не спорит, что мусор на Соловках необходимо перерабатывать. Но… согласно техническому описанию на сайте компании «БиоРекс» (http://biorex.ru/index.php/technology/production/70-complex#about_technology - сейчас уже не работает, примечание моё), экономически целесообразным является строительство завода с мощностью переработки 3,7 тонны мусора в час или 30000 (тридцать тысяч) тонн в год. А теперь внимание: Соловки никогда не производили и не произведут такого количества мусора. Даже если завод проработает на запасах соловецкой свалки 1 год – после этого он остановится, так как пережигать будет попросту нечего! Проект строительства такого завода заведомо убыточен. При его стоимости в 111 миллионов рублей легче и проще поставить мусорный пресс, и вывозить прессованный мусор морем на материк. При этом подходе 111 миллионов хватит лет на пятьдесят.» Полный анализ ФЦП. Сочтём, что вы все забыли об этом документе. Радует, что и строить этого монстра на Соловках не стали. Кстати, разработкой программ развития туризма я занимаюсь давно. Вот пример одной из них - можете скачать. Написана мной от корки до корки. Любопытствующие могут прочитать, но вряд ли они смогут упрекнут меня в «незнании темы».
- Кстати, пунктик с «заводом» показателен: то ли вы не знали об этом документе, и тогда ваш уровень профессионализма ниже плинтуса, то ли… специально перевернули смысл, надеясь, что документов не осталось… Кстати, в вашем письме применительно ко мне используется много показательных оценок: «ложь», «врать», «грязные методы», «слухи», «сплетни», «воспалённое сознание» и даже «неадекватный». Пусть читатели сами решают, к кому они более применимы.