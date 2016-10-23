Продолжение соловецкого конфликта: "Простые" соловчане дали отповедь Олегу Кодоле

На своей странице в социально сети Facebook глава Соловков Евгений Тютюков разместил «гневные письма соловчан» к независимому гиду Олегу Кодоле (часть пользователей интернета подозревает в их авторстве одного человека). ИА RUSNORD продолжает придерживаться принципа давать слово всем сторонам конфликта…
Соловчане Кодоле: Олег, хватит врать!
Экс-глава Соловков Елена Амброче:
Шумиха, возникшая вокруг двухгодичного «банного» видеоролика, раздуваемая предпринимателем Олегом Кодолой, раздаваемые им многочисленные интервью, меня очень возмутили. Ну хватить врать, Олег Кодола!
Я давно живу на Соловках, долгое время работала в Соловецком филиале АО «Архоблэнерго», была главой поселения, ни в каких скандалах не замешана. За все это время предприниматель Олег Кодола, приезжающий летом на Соловки, и зарабатывающий тут неплохие деньги, палец о палец не ударил ни для муниципалитета, ни для жителей, в отличии от наших местных предпринимателей.
И когда на острове появились люди, которые стали заниматься хозяйственной деятельностью, оказывать услуги населению, реализовывать социальные проекты и пополнять бюджет поселка, оказывается, мы этих людей называем «рейдерами». Причем, о каком «рейдерстве» может идти речь, если у Кодолы ни земельных участков, ни причалов на Соловках нет? О том, что между Кодолой и Магидом уже не первый год идут прения по поводу причала «Хета» знает весь поселок, и без «банного ролика». И в ход в этой борьбе Кодола пустил самые грязные приемы.
В то же время, Кодола позиционирует себя как эксперт по Соловкам, раздает многочисленные интервью направо и налево. От сказанного этим «экспертом» волосы дыбом встают. Он демонстрирует полнейшее отсутствие знаний о ситуации на Соловках, о госпрограммах и различных документах, касающихся Соловков. Всерьез обсуждая, к примеру, строительство мусороперерабатывающего завода на Соловках, его характеристики, он приводит это как пример воровства государственных денег. Откуда он вообще это взял? Никакого завода на Соловках строить не планируется! У нас есть проект комплекса по переработке отходов, который сегодня проектирует Приморский район, но там и близко таких показателей нет. Есть очень четкие документы по Соловкам, распоряжения Правительства России, стратегия развития, где все прописано. Видимо, Кодола эти документы даже не удосужился прочитать. Он даже не понимает, что такое принцип разделения полномочий, где чья ответственность.
Могу определенно заявить – Кодола никогда не принимал участия в разработке документов по Соловкам. Ни региональной программы, ни тем более, концепции федеральной программы. Его слова об этом - это полнейшая ложь. Считаю, что такой человек как Кодола не имеет морального права давать оценки работе власти на Соловках. Это должны делать сами соловчане, а не пришлые горе-экскурсоводы!
Заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Наталья Яковлева:
Дорогие друзья и представители СМИ! Вся история с «банной видеозаписью» на самом деле имеет глубокие корни, о которых, к сожалению, архангельские журналисты не знают.
Олег Кодола – это последний человек из команды отстранённого мэра Соловков Алексея Ефипова, с которым он желал делить власть и «огромные деньги», якобы выделяемые на Соловки. Алексей Ефипов давно отошел от дел, а на Соловках остался Олег Кодола. Поэтому то, что у Кодолы с новой соловецкой властью возник конфликт, вполне понятно – я сама через это проходила, когда, несколько лет назад он сам предложил мне выбор – либо я – глава, а он – мой зам, либо наоборот и «другого выхода у меня нет». Таким же образом он хотел поступить с Евгением Тютюковым и, видимо, выставил свои условия в обмен на обещание никаких гадостей про администрацию и церковь впредь не писать. Евгений Тютюков эти условия не принял.
И дружить с Олегом Кодолой новый мэр поселка Евгений Тютюков никаким образом не может, потому что жизнь на острове во многом зависит от взаимоотношений с монастырем и музеем. У монастыря с музеем взаимоотношений с Олегом Кодолой нет и, в принципе, быть не может. Поэтому, это - неизбежный конфликт, основой которого, в первую очередь, являются даже не бизнес-интересы, а личность и неадекватный характер самого Олега Кодолы.
Многие сотрудники музея помнят, как Кодола появился на острове. «Электрослесарь подземный» из Воркуты по образованию, этот самодельный экскурсовод, можно сказать, за несколько лет превратился в поэта, писателя, путешественника, члена Русского географического общества и известного блогера, участника многих научно-исследовательских экспедиций, эксперта по Соловкам… Кто-нибудь видел его дипломы, награды, работы, удостоверения?
Согласитесь, методы, которые он использует в своей деятельности – неприемлемые и откровенно грязные. Ведь, обливая нечистотами руководство поселка и обвиняя их во всех смертных грехах, он сам при этом совершенно не осознает, что постоянно нарушает и закон, и те самые нормы морали, которые так показательно защищает.
Только защищает он не интересы Соловков, а исключительно свой бизнес и свои личные корыстные интересы, дезинформируя средства массовой информации своей ложью.
И конечно, вся эта истерия в СМИ вызвана им для оказания давления на суд, для оправдания своих действий перед общественностью. Человек явно нервничает, он сам не понимает – смешно ему или уже не смешно.
Заместитель директора Соловецкого музея-заповедника по экскурсионному обслуживанию Марина Луговая:
К сожалению, Олег Евгеньевич действительно начинал свою деятельность на Соловках в Соловецком музее-заповеднике. Будучи предприимчивым человеком, он быстро понял – трудиться в бюджетном учреждении невыгодно. И начал «трудовую деятельность» так называемым независимым гидом, при этом объявив музей и монастырь своими главными конкурентами.
Естественно, что своим основным методом «борьбы» он избрал черный пиар, и письма в прокуратуру и ФАС посыпались на нас как из рога изобилия. При этом, никаких нарушений по его бесчисленным жалобам найдено так и не было. Несмотря на это, сознательно дезинформируя СМИ, Олег Кодола продолжает навешивать ярлыки и разбрасывать обвинения.
В настоящее время его интересы переключились на администрацию Соловков и тех местных жителей, которые подобно Олегу стали независимыми гидами и, соответственно его конкурентами. Так что эта ситуация у меня не вызывает удивления - еще осенью на Соловках появился очередной «боевой листок Кодолы», в котором он призывает всех соловчан «лечь под него», в противном случае, он всех «сдаст». Причем, тут же перечисляет фамилии тех, кто переходит ему дорогу и обвиняет их в том, что они используют его бренд «Независимые гиды». А что, есть такой бренд? Этот бренд запатентован?
Соловецкий музей-заповедник и Соловецкий монастырь содержат и реставрируют все многочисленные памятники архипелага, содержат территории и экскурсионные маршруты. В то время как независимый гид Олег Кодола зарабатывает на этих памятниках и маршрутах деньги в собственный карман, при этом не вкладывая в Соловецкий архипелаг ни копейки. Как варяги! Не зря обосновались на озере Варяжском! Приехали летом – собрали дань - и на зимние квартиры.
Не имея даже высшего образования с умным видом наш дорогой Олег Евгеньевич рассуждает об экономике музея, о перспективах и проблемах развития туризма на архипелаге, о ценообразовании экскурсионной деятельности.
Я очень долго не реагировала на откровенное искажение информации, связанной, в том числе, с экскурсионной деятельностью. Жалко было собственного времени. Собака лает – караван идет. Но сейчас, в свете новых скандалов, мне хочется обратиться к журналистам и гостям Соловецкого архипелага – не верьте Олегу Кодоле на слово, и тщательно проверяйте информацию!
Председатель Соловецкого совета ветеранов Нина Федоровна Постоева:
Может, кто не знает, но Кодола у нас только летом появляется, туристов водит. Никакой помощи нам не оказывает.
Вот с Михаилом Лазаревичем Магидом другая история, чуть что – сразу к нему обращаемся. Где кого отвезти надо, где на подарки ветеранам даст, если у бабушек вода перемерзает – сразу Магида зовем, он тут как тут. Сейчас все пенсионеры довольные – в поселке баню достроили, все моются, Магид пенсионерам, опять же, скидку делает. По-человечески как-то, понимаете?
А Кодола постоянно в своих газетках гадости пишет разные, а потом сам эти газетки везде разносит. Нехорошо это!
Заместитель председателя сельского совета депутатов Владимир Подкорытов:
Прежде чем делать заявления по поводу зависимости местной власти и работы депутатов, вы, господин Кодола хотя бы на одно заседание совета депутатов пришли? Или на общественных слушаниях были? Или, может быть, с депутатами работали и взаимодействовали? Скажу прямо – за все время ни разу. Нет, потому что Вам это не надо.
Поэтому, Ваши рассуждения о деятельности муниципального совета можно охарактеризовать высказыванием «я там не присутствовал, но точно знаю, что было именно так, как я говорю».
Любой адекватный человек, поверьте, нормально воспринимает обоснованные претензии и критику в свой адрес, но никогда не потерпит голого критиканства.
Что Вам мешало пойти в депутаты самому? Ничего не мешало, просто это денег не приносит.
Все что Вы мастерски умеете, - это набрать слухов и сплетен или спровоцировать скандал на пустом месте. Вы очень много говорите о вещах, в которых ничего не понимаете и специалистом не являетесь. С таким же успехом Вы могли бы рассуждать о балете. Да у Вас не то чтобы специализированного, а даже высшего образования нет! Да Вы и морального права не имеете говорить от имени соловчан, так как им не являетесь, хотя и прописаны на Соловках.
То, что Вы покупаете на Соловках квартиры, это похвально, значит, бизнес у Вас прибыльный. Однако, что Вы для Соловков сделали? Отвечу – за все время – ничего.
Для того, чтобы обвинять депутатов, которых выбрали люди, в несамостоятельности, нужно иметь веские основания. У Вас такие основания есть? Где и когда и под кого мы прогнулись, в каких принципиальных решениях, конкретно? И каким, извините, нормативным актом запрещено присутствие на сессиях заместителя Губернатора (о чем Вы так уверенно говорите), который, к слову, присутствовал на них всего лишь несколько раз? Говоря об административном давлении, Вы вообще имеете представление о системе работы органов местного самоуправления?
Достаточно послушать Ваши рассуждения о «тактико-технических показателях» некоего абстрактного «мусороперерабатывающего завода», который, видимо, существует лишь в Вашем воспаленном сознании, чтобы сделать вывод об уровне Вашей информированности и квалификации. Прежде чем публично рассуждать об этом, сначала надо было удосужиться ознакомиться с существующими проектами по Соловкам и не вводить людей в заблуждение.
Перестаньте заниматься популизмом, господин Кодола и отвечайте за свои слова и действия по закону!
P.S. Отзывы на публикация простых пользователей интернета:
- Женя, остановись!
- Полная фигня, не о чем!
- Пишет один человек, а подписи разные)))
- Весьма странного содержания текст я прочитал. Хотелось бы заглянуть в глаза автору (ам). Почему все сводится к тому, что Кодола не дал вам денег и не имеет высшего образования? Разве это - суть поднятой проблемы. Стыдно не за чиновников, стыдно за представителей ветеранских организаций. Зачем так "стелиться" под власть имущих?
- Весь вываленный опус смахивает на былые партсобрания, где "выступающие" дули в одну подсунутую дуду. Большинству из обозначенных в опусе людей лучше бы промолчать (если это, конечно, их собственные слова?) и не вызывать огонь на себя -- слишком хорошо они соловчанам известны и далеко не с самой лучшей стороны. Или кто-то для прикрытия желает вскрыть давно назревающий на Соловках нарыв?
- Друзья мои, в чём вы пытаетесь разобраться? К чему эти последующие комментарии-пшики? Ни один из них не имеет отношения (объективного) к происходящему на этой многострадальной земле. Земле, пропитанной кровью и мольбой сотен тысяч людей...
Какие-то непонятные, не имеющие отношения к этому нерядовому месту субъекты что-то сегодня в этом месте делят. У кого-то мелочь в кармане громче звенит, а ор на всю ивановскую стоит. Когда окончание? Может, в личке ср…ся станете?
- Мелко…