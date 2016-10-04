Арктический форум в Архангельске: Журналистов и охранников поселят отдельно от основных гостей

Новое общежитие Северного Арктического Федерального Университета сдадут в конце марта. На прочность его проверят представители СМИ и сотрудники охраны, что будут обслуживать «Арктический форум».
Напомним, что на декабрьской встрече с местным журналистами глава региона Игорь Орлов сказал, что к услугам гостей форума есть 3008 номеров, стоящих на гостиничном балансе Архангельска. Видимо, в процессе подготовки принято решение включить режим экономии.
Характеристика новой университетской общаги такова. Рассчитано на 474 места. Есть кафе на 50 мест, медпункт, административные помещения, на цокольном этаже располагаются два тренажерных зала, прачечная, сушилка и гладильная комната.
Как сообщает издание Region29, история строительства нового общежития непроста. Началось ещё в 2012 году. Сроки его сдачи неоднократно переносились. В 2015 году университету пришлось подать в арбитражный суд иск к подрядчику (ООО «АрхСтройМеханизация») с просьбой расторгнуть договор на выполнение строительных работ. Строители отказывались работать без авансовых платежей. Однако позже было заключено мировое соглашение между вузом и подрядчиком.
Впрочем, со строительством САФУ всегда, мягко говоря, не везло, о чем ИА RUSNORD писало неоднократно.
(на фото: общежитие САФУ в процессе строительства)