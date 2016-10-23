Леонид Черток: Как я дошёл до губернатора. Записки на коленках о пресс-конференции с Игорем Орловым

Действительно, безобразие. Игорь Орлов в Архангельской области вот-вот шестой губернаторский год разменяет, а мы с ним только заочно знакомы. То есть, я пишу - он читает, он работает - я пишу. Хотя пишу тоже не для развлечения.
И сейчас бы могли не встретится. Тусовки губернатора с журналистами в основном проходят на втором этаже обладминистрации, мне туда добраться просто не реально. А тут повезло, место встречи перенесли туда, где первый этаж, и пройти своими ногами всего холл.
Забегая вперёд скажу, всё это автор вывалил главе региона, воспользовавшись, так сказать, личным контактом и служебным положением. Нет, я не требовал немедленно поставить в здании регионального правительства подъёмник на второй этаж. Даже моего насквозь гуманитарного мышления достаточно, чтобы понять – здание строилось в те годы, когда считалось, что инвалиды своим минорным видом не должны портить ни величественные северные пейзажи, ни мажорные интерьеры социализма. Строили на века, так, что легче взорвать, чем переделать.
Поэтому я попросил Игоря Анатольевича о глобальном – вспоминать о нашем существовании всякий раз, когда принимает отстроенное новое или отремонтированное старое здание, прикинуть для себя, сможет ли инвалид-колясочник попасть внутрь без переломов и поломки средств реабилитации. А то был прецедент с Добролюбовской библиотекой, в которой после капитального ремонта пандус пришлось искать где-то на задах.
Орлов обещал, сказав, что безбарьерная среда у него в приоритетах. И тут я для себя понял, насколько сложнее общаться с главой региона, чем с главой города. У последнего все конкретные механизмы в руках, когда у первого в основном общая стратегия. А с президентом, получается, вообще невозможно? Впрочем, он наших и так в упор не видит.
Но давайте упорядочим повествование. Встреча журналистов с губернатором началась с минуты молчания. Что понятно, день-то сегодня какой… печальный. Игорь Орлов сказал, что общался с мамой погибшего под Сочи журналиста Дмитрия Рункова, когда-то начинавшего на АГТРК «Поморье», что не оставит её один на один с бедой.
Но жизнь продолжается. И сразу вопрос насчёт испытательного полигона. Что понятно – мы ворота в Арктику и всё такое, а вдруг после этих испытаний детишки о двух головах начнут рождаться? А что, стандартная пугалка для тех мест, где пахнет радиацией, Чернобыльские сказки вспомните. Губернатор повторил, о чём мы уже писали – речь идёт только о Центре тестирования, где будут проходить предпродажную подготовку материалы, специально предназначенные для использования в условиях экстремальных холодов, что интерес изготовителей есть, что это чисто инвестиционный проект. Да вот смущает меня в этой истории присутствие Рогозина (вице-премьера ВПК). Военные ведь такие, если чего захотят, то обязательно сделают, и разрешения не спросят. Хорошо хоть в Арктике будут строить, а не где-то за городом.
Вообще тема Арктики красной нитью проходила через всю конференцию, как главная региональная надежда на безбедное будущее.
- А Трамп приедет?
- А почему бы и нет, его приглашали. Ещё и постричься здесь захочет, даст толчок к развитию малого бизнеса Вот Путин точно будет.
И загадка в голосе губернатора, почти сюрприз, хорошо помним, как к приезду первого лица готовятся. Ещё сюрприз - высоких гостей будут развозить по городу Мерседесы. Красиво, слов нет, хотя лучше бы те модели, где посадка ниже, стимул идеально заасфальтировать Архангельск. Очень интересно, останутся на концовки эти «мерины» в городе, или гости заберут их с собой в качестве сувениров.
Узнали мы и сколько гостиничных номеров в Архангельске. Оказывается, ровно 3008, я-то думал, минимум в три раза меньше. Но вот звёздность и качество обслуживания, мягко говоря… поэтому губернатор очень рассчитывает на строящийся «Новотель». А ещё прозвучало, что к нам «Хилтон» рвётся. Вэлкам, чего уж там, вот только кем будет заполняться эта роскошь в несаммитные дни? Хорошо бы хоть Кремль к этому богатству пристроить… или мини-Диснейлэнд.
Кто-то из въедливых вспомнил давнюю (VI созыва) фразу о том, что ему не на кого опереться в Госдуме, а как с этим сегодня? Просто здорово, просиял губернатор, и стал говорить о надёжной команде лоббистов. Первой назвал опытную Елену Вторыгину, затем помянул начинающих Юркова и Палкина, всё единоросы. Думаю, приоритет отдаёт сопартийцым, оставив на десерт Ольгу Епифанову из «Справедливой». Ей тоже досталось… по первое число. Смысл такой – как будто эта дама из чужого региона, выискивает в Архангельской области один негатив, а нахваливает другие субъекты её межрегионального списка. Действительно, не по понятиям. Особенно Орлову обидно, что последняя вице-спикерская критика огульно касалась санавиации и телемедицины, которые у нас на вполне достойном уровне.
Робкий женский голос (название издания я прослушал) – а почему мы в основном едим белорусскую селёдку, а не свою беломорскую? Губернатор с хитринкой – а я не боюсь белорусскую селёдку, тем более что её в наших морях вылавливают, а не своих прудах-озёрах. Просто белорусы настаивают на собственной переработке и упаковке, это их право. У нас с этим хуже, но вопрос в проработке. Кстати, я (автор) сомневаюсь, что посоленная и упакованная здесь сельдь будет стоить дешевле той, что проехалась аж в два конца. С нашей сёмгой такие же чудеса на московских рынках происходят… я лично проверял.
Молодая девушка задала поистине молодёжный вопрос – когда вы, губернатор, наконец-то сломаете цены на строящееся жильё как обещали. И тут лично для меня прозвучала настоящая сенсация: «Ответственно заявляю – мы цены уже сломали». Оказывается, в Архангельске строятся дома с ценой за квадратный метр по 36 500! Причём нормальные, а не сборные-каркасные. Просто надо уметь «нагибать» застройщиков, приходящих в регион с ценой за 40 000, и быстро проседающих в процессе торга. Ох и взгрустнулось мне с ипотекой по 67 500…
Дама от союза блогеров поинтересовалась, как губернатор дружит с соцсетями. Орлов признался, что грубость и мат, иногда летящие в его адрес, могут выбить из колеи, но он в этом смысле работает над собой. Над толковыми вопросами по делу он работает, сам отвечает… так что вы не думайте.
Тут и мне захотелось что-нибудь спросил. Как раз разговор за выборы шёл, а там, если помните, некто Чураков, кандидат от «Яблока», в дебатах бахвалился, что губернаторская команда работает по его экономической стратегии.
- Вам знакома фамилия Чураков?
- Андрюша? Конечно, был у меня такой советник, несколько раз общались. Но потом ему привиделось, что он сам губернатор…
- Так по чьей стратегии работаете?
- Читайте моё ежегодное послание, там всё расписано по пунктам. Я к этому документу очень серьёзно отношусь.
Исчерпывающе.
Кстати, анонсом к этой встрече с губернатором стал очередной слух об его уходе по карьерной лестнице вверх в федеральные структуры. Видимо, Игорь Анатольевич был в курсе, поэтому стразу предупредил – терпеть вам меня, братцы, до 2020 года… а там как бог даст. Или выборы. Или Путин. Последний, кстати, мастер на кадровые сюрпризы, и ему непринято отказывать.
Тут как раз речь зашла о вчерашней премьере «Рая» Андрея Кончаловского в Архангельске. После в интервью маститый режиссёр удивился метаморфозам, случившимся с Орловым как губернатором за два года, прошедших с «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» - на взгляд мастера в нём прибавилось уверенности, стал получать кайф от работы. Так и есть, спрашиваю? И получаю утвердительный ответ. Короче, как Путин – раб на галерах получает моральное удовлетворение от своей каторжной работы. Ох, и далеко скакнуло человеческое самосознание со времён Древнего мира!
Кто-то (из пожилых) вспомнил о роли губернатора Ефремова в комедии «Вовочка» (дюжий помор переставлял туда-сюда «Жигули» за бампер).
- В кино Кончаловский не приглашал сниматься?
- Только после 2020 года. А вообще не моё это дело… представлять.
- И правильно… на этих съёмках такое бордельеро…
Это уже я… выпендрился.
И последний вопрос к губернатору – каким будет 2017 год?
- Следующий год будет рабочим.
Кто бы сомневался…
(на фото Алексея Липницкого: я крайний слева)
Леонид Черток