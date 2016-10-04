Андрей Палкин - не король. У депутата Госдумы от Архангельской области обнаружились долги по налогам

Депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин (партия «Единая Россия»), ставший в VII созыве российского парламента самым богатым из народных избранников, снова попал в центр внимания федеральных СМИ.
На этот раз он оказался (по версии интернет-портала Medialeaks) самым крупным должником по налогам с суммой долга в 4 408 967 рублей.
Кроме нашего строителя, в десятку должников вошли – известный скандалист и конспиролог из Санкт-Петербурга Виталий Милонов (долг 146 810 рублей), и депутат от «Справедливой России», футбольный тренер Валерий Газзаев (232 663 рубля), сын Д Артаньяна Сергей Боярский (141 664 рублями).
Сумма в четыре с половиной миллиона для строительного магната уровня Палкина, может, и небольшая, при миллиардных оборотах легко и не заметить… однако, тенденция.
Не зря же говорят, что точность (особенно финансовая) – вежливость королей…