Дорогой наш новый год. Что подорожает в 2017-м?

Общественный транспорт
С 1 января постановлением правительства Москвы от 13 декабря повышены цены почти на все виды проездных билетов в Москве. Увеличится цена единых билетов (дающих право проезда на всех видах общественного транспорта) с лимитом поездок. Повышение составит 8–10%: например, билет на две поездки обойдется в 110 вместо 100 руб., а на 60 поездок — в 1700 вместо 1570 руб. Также увеличится цена билетов на одну поездку. Единый будет продаваться за 55 вместо 50 руб., а проездной на одну поездку в автобусе или трамвае будет стоить 40 вместо 35 руб. Другие виды билетов на наземный транспорт (безлимитный на месяц и билет на 60 поездок) также подорожают. Кроме того, повышение затронет билеты «90 минут» и льготные проездные для школьников и студентов.
Не изменится цена на безлимитные единые билеты: проездной на один день по-прежнему будет стоить 210 руб., а на месяц — 2550 руб.
Зато расценки на проезд снизятся для тех, кто не покупает билет заранее, а оплачивает проезд при проходе через турникет. Если расплачиваться бесконтактной картой или смартфоном, то стоимость поездки составит 40 руб. — на 10 руб. дешевле, чем сейчас.
Сигареты
Цены на сигареты будут расти из-за повышающейся ставки акциза: с 2017 года повысится и специфическая часть, и адвалорная (рассчитывается в процентах от стоимости пачки и платится в том случае, если она превышает 71,7 руб.). Специфическая в следующем году поднимется с 1250 до 1562 руб. за 1000 сигарет, а адвалорная вырастет с 13 до 14,5% от стоимости дорогих сигарет. При этом следующим годом подорожание сигарет не ограничится — специфическую часть акциза планируют повышать на 10% ежегодно в течение трех лет.
Стоимость пачки сигарет при этом увеличится на 20%. По расчетам табачных компаний, средняя цена после повышения составит 113 руб.
Кроме того, в следующем году вырастет акциз на табак, а также станут подакцизными электронные сигареты и жидкость для них.
Вместе с акцизами на сигареты повысятся и акцизы на алкоголь. В два раза увеличится акциз на вино, произведенное не в России, — до 18 руб. за литр, а на шампанское возрастет с 26 до 36 руб. Повысятся акцизы и на другой алкоголь. Исключением станут только игристые и обычные вина, произведенные из российского сырья.
Повышение акцизов окажет разный эффект на расценки по разным видам алкогольной продукции, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Даже двукратный рост акцизов на импортные классические вина несущественно изменит цены, поскольку размер акциза для вина остается небольшим, отмечает эксперт. Более сильное влияние повышение акцизов окажет на крепкий алкоголь. По словам Шапкина, цена на бутылку водки или коньяка объемом 0,5 л вырастет примерно на 20 руб. «Заметнее всего подорожает шампанское — примерно на 40 руб. за бутылку», — говорит он.
С января следующего года подорожает только дизельное топливо — акциз вырастет с 5,3 тыс. до 6,8 тыс. руб.за тонну. Акциз на бензинв следующем году останется на прежнем уровне — 10,1 тыс. руб.за тонну,а расти начнет с 2018 года.
Впрочем, у цен на топливо есть факторы как снижения, так и роста. В следующем году стоимость нефтепродуктов, скорее всего, вырастет, считает директор по развитию бизнеса компании «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Также на цену повлияет снижение со следующего года экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо. Отдельный фактор — удорожание нефти после соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель. «Рост цен на топливо однозначно будет, вопрос только в том, насколько сильный — равный инфляции или выше», — говорит Турукалов.
По данным Росстата за октябрь, средняя стоимость бензина в Москве составляла 36,72 руб.за литр,а дизельного топлива — 35,63 руб.
Прогнозировать, каким может быть рост цен, участники рынка традиционно опасаются во избежание возможных претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы.
ЖКХ
Дороже станут и услуги ЖКХ — с 1 июля2017 годаво всех регионах вырастут тарифы. Самое большое повышение тарифов будет в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии.Для москвичей сильнее всего подорожает горячая вода — с лета следующего года один кубометр будет стоить чуть более 180 руб., то есть на 10,6% больше, чем в 2016 году.За холодную воду придется платить 35,4 руб., на 7,2% дороже, газ подорожает на 3,9% (6,4 руб.за кубометр вместо 6,16 руб.).В среднем цены на ЖКХв Москве поднимутся на 6,7%, а расходы увеличатся на 155 руб.на человека.
Осенью владельцы недвижимости получат платежки, в которых сумма налога снова будет выше, чем годом ранее. Если налог в 2015 году рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% — из инвентаризационной, то по итогам 2016 года пропорция составит уже 40 на 60%. Напомним, что замена инвентаризационной стоимости происходит постепенно, в течение пяти лет, вплоть до 2020 года.
(по материалам РБК)