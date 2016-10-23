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Игры Рогозина. Что собираются испытывать в арктической зоне Архангельской области?

Впрочем, жители областного центра и других городов региона могут не волноваться.

Правительственную комиссию, которую возглавляет Дмитрий Рогозин, интересуют, прежде всего, территории с экстремальными климатическими условиями: две на Новой Земле - вблизи Павловского месторождения и на территории национального парка «Русская Арктика» на Северном острове архипелага, третья расположена на Земле Франца-Иосифа.

Члены комиссии уверяют, что речь идет о тестирования опытно-промышленных образцов оборудования, материалов, технологий и продуктов питания. Впрочем, в данном контексте напрягает именно заинтересованность вице-премьера российского правительства по военно-промышленному комплексу.

Наблюдатели надеются, что речь идет действительно об испытании мирных технологий в условиях арктического климата, а не о радиоактивной дряни.  

23 декабрь 10:16 | : Экономика

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