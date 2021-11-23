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От Питера до Казани. Страхи россиян перед новой волной коронавируса

Новые волны ковида все меньше страшат россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19, о которой предупреждают инфекционисты. «В последние полтора месяца есть, о чем волноваться»; «Почти все ограничения в стране уже сняты!» — комментируют опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Мужчины об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто не боится ковида: 64% среди опрошенных старше 45-ти против 76% среди тех, кто моложе 34 лет. Число тех, кто не испытывает никаких опасений по поводу коронавируса растет с увеличением уровня дохода респондентов: 70% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 76% среди граждан, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Тех, кто не боится коронавируса, больше всего среди жителей Санкт-Петербурга (81%). А вот в Москве и Казани бесстрашных заметно меньше (62 и 66% соответственно).

Россияне устали бояться ковида, да и коллективный иммунитет благодаря прививочной кампании сформировался: если в апреле 2021 года следующей волны COVID-19 в той или иной степени боялись 4 из 10, то сегодня — лишь 29%.

04 апрель 06:29 | : Будни

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