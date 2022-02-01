Прорыв. В Поморье стали заражаться COVID-19 меньше двухсот человек в сутки

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 198.
Госпитализировано 29 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 345 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
34 архангелогородца;
по 18 новых случаев выявлено в Плесецком округе и Пинежском районе;
14 – в Коношском районе;
13 – в г. Котласе;
12 – в г. Северодвинске; по 10 – в Верхнетоемском округе и Онежском районе; по 8 – в г. Новодвинске и Шенкурском районе;
по 7 – в Приморском и Холмогорском районах;
6 – в Виноградовском округе;
по 5 – в Устьянском и Мезенском районах;
по 4 – в Вилегодском округе, Котласском и Ленском районах;
по 3 – Каргопольском округе, Красноборском и Няндомском районах;
2 – в г. Мирном.