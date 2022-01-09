Дмитрий Морев поблагодарил участников озеленения Архангельска

В прошлом году озеленение проводилось в пяти округах города как силами администрации города, так и различных организаций.
Самое большое количество зеленых насаждений появилось вдоль проспекта Чумбарова-Лучинского: здесь в виде живой изгороди было высажено 1125 кустарников спиреи иволистной. Закупка посадочного материала и проведение работ профинансировал спонсор – группа компаний «Титан».
Почти 600 деревьев и кустарников были посажены при благоустройстве территорий отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды». При этом использовался индивидуальный подход к подбору зеленых насаждений. Так, новый сквер на ул. Химиков в Северном округе украсила живая изгородь и 220 кустарников жимолости. На аллее в районе дома № 6 по ул. Воскресенской высажены ель, пузыреплодник, сирень, спирея и яблоня. У Ломоносовского ДК в округе Варавино-Фактория для озеленения использовали саженцы ели и кизильника блестящего. В сквере у АГКЦ это горная сосна, можжевельник казацкий и западная туя.
- В прошлом году мы выстроили сотрудничество с плодопитомником «Садовод», который выращивает адаптированные к нашему климату саженцы и находится вблизи города. Это придало импульс кампании по озеленению территорий. Удалось в нее вовлечь и различные организации – общественные, государственные, образовательные, коммерческие. У нас есть все возможности в новом сезоне продолжить работу по озеленению с учетом этого успешного опыта, не снижая темпов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Большой проект был реализован в рамках социального партнерства между администрацией Архангельска и ООО «РВК-Архангельск». Вдоль улицы Воскресенской от пр. Обводный канал до площади Дружбы народов приведен в порядок газон и украшен саженцами сортовой рябины – всего более 70 молодых деревьев. Также рябины высаживались на пр. Троицкий у стадиона «Динамо». Благодаря содействию ИП Леонтьева удалось восполнить посадки на Рябиновой аллее, а также дополнить прогулочную территорию живой изгородью из дерна Элегантиссима. Кроме того, выполнялись и компенсационные посадки.
Администрация Архангельска благодарит все организации, которые приняли участие в озеленении города в прошлом году, и готова к новому этапу совместной работы.