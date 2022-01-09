Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев поблагодарил участников озеленения Архангельска

В прошлом году озеленение проводилось в пяти округах города как силами администрации города, так и различных организаций.

 Самое большое количество зеленых насаждений появилось вдоль проспекта Чумбарова-Лучинского: здесь в виде живой изгороди было высажено 1125 кустарников спиреи иволистной. Закупка посадочного материала и проведение работ профинансировал спонсор – группа компаний «Титан».

 Почти 600 деревьев и кустарников были посажены при благоустройстве территорий отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды». При этом использовался индивидуальный подход к подбору зеленых насаждений. Так, новый сквер на ул. Химиков в Северном округе украсила живая изгородь и 220 кустарников жимолости. На аллее в районе дома № 6 по ул. Воскресенской высажены ель, пузыреплодник, сирень, спирея и яблоня. У Ломоносовского ДК в округе Варавино-Фактория для озеленения использовали саженцы ели и кизильника блестящего. В сквере у АГКЦ это горная сосна, можжевельник казацкий и западная туя.

 - В прошлом году мы выстроили сотрудничество с плодопитомником «Садовод», который выращивает адаптированные к нашему климату саженцы и находится вблизи города. Это придало импульс кампании по озеленению территорий. Удалось в нее вовлечь и различные организации – общественные, государственные, образовательные, коммерческие. У нас есть все возможности в новом сезоне продолжить работу по озеленению с учетом этого успешного опыта, не снижая темпов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Большой проект был реализован в рамках социального партнерства между администрацией Архангельска и ООО «РВК-Архангельск». Вдоль улицы Воскресенской от пр. Обводный канал до площади Дружбы народов приведен в порядок газон и украшен саженцами сортовой рябины – всего более 70 молодых деревьев. Также рябины высаживались на пр. Троицкий у стадиона «Динамо». Благодаря содействию ИП Леонтьева удалось восполнить посадки на Рябиновой аллее, а также дополнить прогулочную территорию живой изгородью из дерна Элегантиссима. Кроме того, выполнялись и компенсационные посадки.

 Администрация Архангельска благодарит все организации, которые приняли участие в озеленении города в прошлом году, и готова к новому этапу совместной работы.

  

31 январь 11:35 | : Будни

Главные новости


«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа
Маски – снять! «Безумное кино для взрослых» как приговор новой Румынии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20