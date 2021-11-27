Молодые уголовники Архангельской области изощрялись в поварском искусстве

Будущие повара состязались за звание лучшего. В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошел конкурс профессионального мастерства.
Десять выпускников, прошедших курс обучения в образовательном учреждении №4 ФСИН России на протяжении четырех с половиной месяцев, вначале сдали тест. Теоретические знания воспитанников проверяли с помощью вопросов, которые не должны были вызвать затруднений – например, какой формы котлеты и какие способы нарезки овощей существуют. Данный этап прошли все, однако к участию в конкурсе на базе практической мастерской были допущены лишь пятеро ребят, набравшие наибольшее количество баллов.
Первое испытание – приготовление салата. На весах каждому воспитаннику предстояло взвесить продукты согласно техническому заданию. Далее – их нарезать, выложить на тарелку, используя сервировочное кольцо, и обязательно украсить свое блюдо. Пять салатов "Столичных" были готовы через отведенное на данный этап время. Жюри оценивало не только внешний вид, но и их вкусовые качества. Ингридиенты – одни, а получилось у каждого участника по-разному. Кто-то от волнения забыл добавить соль, но основной секрет вкуса – в нарезке.
После данного задания в следующий этап вышли трое воспитанников. Перед ними стояла задача приготовить запеченный картофель "По-домашнему" и птицу "По-столичному". Картошку важно было правильно нарезать на дольки и запечь до золотистой корочки с соблюдением технологических условий. С курицей сложнее – ее участники конкурса должны были правильно отбить и отпанировать, обжарить до готовности. Важно, что на протяжении всех кулинарных испытаний жюри следило за соблюдением техники безопасности и чистотой рабочего места.
По итогам конкурса первое место занял воспитанник Иван Л. Ему вручили сладкий приз и диплом, кроме этого он будет поощрен правами начальника учреждения выездом за пределы колонии.
- В этом году мы обучаем ребят по трем направлениям – раскройщиков, швейников и поваров. Завершается учеба всегда конкурсом, где они могут попробовать свои силы на равных. И, конечно, это служит популяризации рабочих профессий, которые помогут воспитанникам найти работу после освобождения, - прокомментировал Степан Чабанюк, заместитель директора ФКП Образовательное учреждение № 4 ФСИН России.