В Архангельскую область залетел коронавирусный «привет» из Краснодара

О 277 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 324 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
85 архангелогородцев;
31 северодвинец (10 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
17 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
15 – в Вельском районе;
13 – в Няндомском;
по 12 – в г. Мирном и Коношском районе;
по 11 – в городах Коряжме и Котласе, а также в Плесецком округе;
8 – в Устьянском районе;
по 7 – в Шенкурском и Котласском районах;
по 6 – в Вилегодском округе, Онежском и Приморском районах;
5 – в Каргопольском округе;
по 4 – в Верхнетоемском округе и Пинежском районе;
2 – в Виноградовском округе;
по 1 – в Красноборском, Лешуконском и Холмогорском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Краснодарский край.