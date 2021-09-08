Плюс 340, минус 461. Свежие данные по COVID-19 в Архангельской области

О 340 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 461 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
99 архангелогородцев;
44 северодвинца (семь из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 34 жителя г. Новодвинска;
26 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
25 – в г. Котласе;
16 – в Плесецком округе;
15 – в Вельском районе;
13 – в г. Коряжме;
по 11 – в Красноборском и Коношском районах;
9 – в Пинежском районе;
8 – в Устьянском;
7 – в Холмогорском;
4 – в Виноградовском округе;
по 3 – в г. Мирном, Верхнетоемском округе, а также в Мезенском, Онежском и Шенкурском районах;
2 – в Каргопольском округе;
1 – в Котласском районе.