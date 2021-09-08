В Архангельске узнали секреты работы мозга

Известные химики, физики, биологи, антропологи и популяризаторы науки посетили Архангельск 25 и 26 ноября, чтобы встретиться со студентами на форуме «PRO Будущее». Мероприятие организовало Российское общество «Знание» в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут». Его цель — просвещение молодежи в области естественных и гуманитарных наук, трендов и технологий будущего.
Форум проходил на площадке Северного (Арктического) федерального университета. Его магистральными темами стали достижения современной науки и распространение технологий в самых разных сферах: освоении космоса, генной инженерии, медицине и телекоммуникациях. Спикеры рассказали студентам, как человечество решает вопрос увеличения продолжительности жизни и продления активного долголетия, как пандемия повлияла на общественное сознание, какую роль играет цифровизация в сегодняшней повседневной жизни, кто и как заботится об информационной безопасности в крупных компаниях. Участники форума оживленно дискутировали об искусственном интеллекте, значении нейромаркетинга в предпринимательстве, задачах аналитиков в бизнесе и задавали вопросы об отборе сотрудников в Роскосмос.
С приветственным словом к студентам обратился заместитель министра по делам молодежи и спорту Архангельской области Иван Жернаков: «Форум дал возможность молодежи Архангельска почувствовать себя на волне технологий, оказавшись лицом к лицу с теми, кто продвигает и развивает эти технологии в масштабах всей страны. Такая возможность бесценна! Студенты смогли принять участие в диалоге о невероятно интересных вещах, которые уже во многом определяют ход нашей жизни сегодня и будут определять завтра. Нужно не просто шагать в ногу с современностью, а стремиться приложить усилия для того, чтобы продвигать родной город и регион каждый день на шаг вперед, делая жизнь в нем более цивилизованной и комфортной».
В числе экспертов форума: ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, заместитель руководителя Учебно-методического центра, преподаватель истории в IT-колледже «Сириус» Артем Лопатин, руководитель экспертов в Департаменте управления данными Банка России Александр Папруга, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Косоногов, российский популяризатор космонавтики, блогер и писатель Виталий Егоров, директор клуба космонавтики им. Ю. А. Гагарина и детского лагеря космической подготовки «Шумгам» Никита Попов, профессор РАН, заведующий лабораторией редактирования генома Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Денис Ребриков и другие заслуженные деятели академической науки.
Одним из наиболее ярких моментов форума стало научное шоу «Мозг обманывает себя», которое провели старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, член совета просветительского фонда «Эволюция» Александр Панчин и иллюзионист, член экспертного совета Премии им. Гарри Гудини, член Российской ассоциации иллюзионистов и Международного братства фокусников Николай Фомушин. Популяризаторы науки на конкретных примерах показали, как фокусники используют когнитивные особенности мозга наблюдателей, чтобы «творить чудеса» на их глазах.
Федеральный проект «Умный маршрут», к которому относится форум «PRO Будущее», охватывает всю страну. В разных городах Российское общество «Знание» организует встречи школьников и студентов с известными учеными, предпринимателями, деятелями искусства, посвященные истории, науке, культуре, современным технологиям и другим актуальным темам. Форумы и марафоны призваны мотивировать молодое поколение на саморазвитие и раскрытие своих талантов. О ближайших событиях проекта «Умный маршрут» можно узнать на сайте Российского общества «Знание», в разделе «Мероприятия».