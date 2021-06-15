Архангельские священники смело заходят в "красные зоны" больниц

Духовная поддержка пациентов «красных зон» в Архангельской епархии организована на должном уровне, считает глава отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов.
Пациенты для встречи со священником обращаются к врачам, а те приглашают представителей духовенства, прошедших специальное обучение.
В Архангельске такое служение несут иеромонах Артемий (Козлов) и священник Михаил Кузнецов. В Северодвинске — священники Димитрий Апполинариев и Димитрий Шабанов. Также допуск в «красную зону» имеет новодвинский священник Владимир Смирнов.
Клирики посещают Архангельскую областную клиническую больницу, Первую городскую клиническую больницу им. Е.Е. Волосевич и другие медицинские учреждения.
Отметим, что 2 ноября 2021 года состоялась онлайн-встреча Святейшего Патриарха Кирилла со священниками, которые посещают «красные зоны» больниц. Предстоятель дал клирикам практические советы. Ниже приведем некоторые из них.
Крещение на смертном ложе
По мнению Патриарха Кирилла, в случае, когда просят покрестить человека на смертном ложе, даже находящегося в реанимации без сознания, нужно обязательно это сделать.
«Крещение человека на ложе болезни или даже на смертном ложе вполне возможно и должно приветствоваться; никаких неудобоносимых бремен на крещаемого возлагать не следует», — сказал Первосвятитель, отвечая на соответствующий вопрос.
Как считает Святейший, «нужно с радостью воспринимать сам факт, что кто-то захотел креститься на смертном ложе, и возблагодарить за это Господа!»
«Не возлагать, еще раз хочу сказать, никаких тяжелых бремен на плечи несчастного, который страдает и хочет войти через крещение в ограду церковную – пусть даже, с точки зрения общепринятой сегодня практики, не совсем подготовленным. Крестите, ни о чем не задумываясь!» — добавил Предстоятель Русской Церкви.
Патриарх Кирилл еще раз подчеркнул, что «если есть у человека желание войти в ограду церковную, особенно когда нет уверенности в том, что он выйдет живым из стен больницы, то крещение нужно совершить».
Что касается крещения людей, находящихся без сознания, то и их, отметил Первосвятитель, по просьбе родных, надо крестить.
«Конечно! Как же можно отвергнуть людей, которые желают, чтобы на смертном ложе был крещен их отец, или брат, или муж, или жена? Эти люди являются свидетелями. Даже если их свидетельство не в полной мере отражает то, что было в действительности, мы крестим по их вере. Это их желание, и потому никаких отговорок быть не должно», — подчеркнул Первоиерарх.
Молитва за некрещенных и нехристиан
Если человек в больнице является некрещенным или иной веры, но просит помолиться за него (либо об этом просят его родные), то священник должен помолиться, на это также указал Святейший.
«Отвечу Вам литургическим возгласом: И о всех и за вся. Что это означает? Это означает, что и о всех и за вся молится Церковь», — сказал Патриарх, отвечая на этот вопрос.
«Это ее долг — за верующих и неверующих, за православных и неправославных, за христиан и мусульман, за все Божие творение мы возносим Святую Евхаристию, мы благодарим Господа за все», — пояснил Первосвятитель.
Указав, что Церковь не судит этих людей, т.к. «только Богу дано право суда», Предстоятель отметил, что «молиться можно за всех, в том числе и за мусульман, за кого угодно можно молиться».
В то же время патриарх Кирилл подчеркнул, что в Евхаристии, конечно же, «принимают участие только члены Церкви, и причащать нехристиан абсолютно недопустимо».
Человек — не функция
В ходе встречи Первосвятитель ответил и на вопрос о том, как научиться относиться к человеку по-человечески, не как к объекту или функции — больной, прихожанин, бездомный, доброволец — а видя в нем человека.
«Ответ очень простой: Вы себя поставьте на место того человека. Вот и все! Вот представьте, что Вы – это он, а он – это Вы. Вы на его месте, и Вы пришли к священнику с какой-то просьбой или даже без нее. Вы страдающий, Вы на дне жизни, у Вас нет никакой надежды, и только священник – последний луч света, последняя надежда. Исходя из этого и нужно действовать, а все условности отодвигать в сторону», — поделился своим мнением Святейший.
Исповедь перед смертью
Человека, который впервые исповедуется в больнице, возможно даже на пороге смерти, прежде всего, нужно спросить о том, что тяготит его, о чем он сожалеет, а не перечислять грехи по «Требнику», считает Первоиерарх.
«Если перед вами человек мало воцерковленный, не имеющий опыта исповеди, то перечислять ему грехи по требнику — это самое неправильное дело», — заметил Предстоятель, отвечая на вопрос об исповеди в больнице.
Патриарх Кирилл уверен, что «никакого формального подхода, никакой опоры на заготовленные тексты в данном случае быть не может».
«Я бы спросил: что было в Вашей жизни такого, о чем Вы сожалеете? А если у собеседника есть определенная способность анализировать свое внутреннее состояние, то вопрос мог бы звучать так: а что угрызает Вашу совесть? Вспомните, как Вы жили: может, в молодости кого-то обманули, нечестно поступили, когда-то взяли чужое, вольно или невольно, — поройтесь в своей совести!» — посоветовал Предстоятель Русской Церкви.
По мнению Святейшего, такие наводящие вопросы «могут привести человека к осознанию того, что тот или иной поступок, на который он и не обращал особо внимание, на самом деле является греховным».
(по материалам Архангельской епархии)