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Патриарх Кирилл: "Нет другого имени под небом"

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
 всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
 дорогие братья и сёстры!

 В нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды (Слово 45. На Святую Пасху), с великой радостью обращаю к вам древнее и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность: небо, земля и даже преисподняя исполняются света, видимый и невидимый мир празднует, ибо восстал Христос, веселие вечное (канон праздника).

 Воскресение Спасителя – это не просто историческое событие, о котором узнаём из священных текстов. Это краеугольный камень веры и, по слову святителя Московского Филарета, вечная новость, источник размышления, удивления, благодарности и надежды (Слово в день Святой Пасхи).

 Воплощением, страданием и тридневным восстанием Спаситель обновляет человеческую природу, избавляет нас от власти греха и смерти, отверзает людям врата Небесного Царства и указывает нам путь к единству с Творцом. Именно во Христе, примирившем с Богом мир (2 Кор. 5, 19), все мы имеем возможность получить усыновление и оправдание, обрести вечную жизнь, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса, Которого Бог воскресил из мёртвых (Деян. 4, 10-12).
 Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль – в радость, обречённость – в надежду. На Кресте и в Воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви.

 Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и даёт силы преодолевать самые тяжёлые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться.

 Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершённого Христом Искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечности мучений для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле (1 Ин. 5, 19). Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует: Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад (свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Святую Пасху). Христос одолел неизбежность смерти и всеобщность зла, и мы смотрим на их поражение глазами веры уже из жизни будущего века, с Пасхальной высоты.

 Восстание Господа из гроба напоминает нам не только о самом важном событии минувшего, но и свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним (1 Фес. 4, 14). Нам же необходимо через исполнение заповедей Господних, через совершение дел любви и милосердия, через участие в та́инственной жизни Церкви присоединиться к Христовой победе и остаться верным Ему до конца, памятуя слова Священного Писания: терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное (Евр. 10, 36).

 А посему, возлюбленные братья и сёстры, по слову апостола, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние (Евр. 10, 35). И пусть праздник Воскресения Господа Иисуса будет неизменным напоминанием об этих неложных Божественных обещаниях, дающих нам надежду и силы в самых сложных обстоятельствах. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду.

 Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами (свт. Афанасий Великий. Десятое пасхальное послание), дабы, преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1, 9-10). Аминь!

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

 Пасха Христова
2024 г.

05 май 06:00 | : Будни / Верую

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