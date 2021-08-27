И коляска, и дневной свет в окна. Участницу войны из Архангельска поздравили с юбилеем

С юбилейным днем рождения Веру Николаевну Беляеву поздравил первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян.
Вице-губернатор навестил архангелогородку дома, вручил подарок, а также именное поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Путина.
— От себя лично выражаю вам, Вера Николаевна, глубокую признательность за героизм и самоотверженный труд, за мужество и силу духа. Вы прошли тяжелые испытания, мы гордимся вами и вашим поколением. Здоровья вам! – сказал Ваге Петросян, поздравляя ветерана.
Вера Беляева – коренная архангелогородка. Когда началась война, девушке было 15 лет. В 1942 году ей пришлось оставить школьную скамью и пойти работать на военный завод №176 в Соломбале, где в то время трудились в основном женщины и подростки. Вера стала учеником токаря, точила детали для мин и снарядов. Вспоминает, что из-за невысокого роста достать до суппорта токарного станка могла, только стоя на ящике.
«Работали по 12 часов в сутки без выходных, в заводских цехах было очень холодно, болели и отекали ноги», – такие воспоминания Веры Николаевны о трудном военном времени записал ее правнук Артемий несколько лет назад, когда память прабабушку еще не подводила.
Сегодня Вера Беляева с трудом передвигается по квартире. Ее дочь Татьяна, которая сейчас живет вместе с мамой, обратилась к Ваге Петросяну с просьбой – оказать помощь в получении во временное пользование инвалидного кресла-каталки, чтобы выводить пожилую женщину на прогулку, когда позволяют погодные условия.
Замгубернатора связался с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и попросил оперативно проработать вопрос. Уже во второй половине того же дня новое кресло-каталка было доставлено Вере Николаевне домой.
Вторая проблема, с которой обратились родственники участницы Великой Отечественной войны к первому заместителю губернатора, – благоустройство территории. Семья живет на первом этаже пятиэтажного дома, со всех сторон окруженного высокими деревьями. Дневной свет заслоняют кроны тополей, из-за чего в квартире постоянно темно.
Ваге Петросян позвонил главе Архангельска Дмитрию Мореву и обратил его внимание на необходимость выполнения работ по кронированию или вырубке переросших и аварийных тополей. Вопрос будет решен в ближайшие дни.
Напомним, что в своем Послании областному Собранию депутатов губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение назначить личного куратора от правительства региона и органов местного самоуправления каждому ветерану региона. Ваге Петросян назначен куратором 23 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, включая юбиляра Веру Беляеву.
Ветераны и их родственники могут обращаться к своим кураторам по любым возникающим вопросам – будь то оказание социальной, бытовой, медицинской или иной помощи.