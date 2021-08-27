Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И коляска, и дневной свет в окна. Участницу войны из Архангельска поздравили с юбилеем

С юбилейным днем рождения Веру Николаевну Беляеву поздравил первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян.

Вице-губернатор навестил архангелогородку дома, вручил подарок, а также именное поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Путина.

— От себя лично выражаю вам, Вера Николаевна, глубокую признательность за героизм и самоотверженный труд, за мужество и силу духа. Вы прошли тяжелые испытания, мы гордимся вами и вашим поколением. Здоровья вам! – сказал Ваге Петросян, поздравляя ветерана.

Вера Беляева – коренная архангелогородка. Когда началась война, девушке было 15 лет. В 1942 году ей пришлось оставить школьную скамью и пойти работать на военный завод №176 в Соломбале, где в то время трудились в основном женщины и подростки. Вера стала учеником токаря, точила детали для мин и снарядов. Вспоминает, что из-за невысокого роста достать до суппорта токарного станка могла, только стоя на ящике.

«Работали по 12 часов в сутки без выходных, в заводских цехах было очень холодно, болели и отекали ноги», – такие воспоминания Веры Николаевны о трудном военном времени записал ее правнук Артемий несколько лет назад, когда память прабабушку еще не подводила.

Сегодня Вера Беляева с трудом передвигается по квартире. Ее дочь Татьяна, которая сейчас живет вместе с мамой, обратилась к Ваге Петросяну с просьбой – оказать помощь в получении во временное пользование инвалидного кресла-каталки, чтобы выводить пожилую женщину на прогулку, когда позволяют погодные условия.

Замгубернатора связался с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и попросил оперативно проработать вопрос. Уже во второй половине того же дня новое кресло-каталка было доставлено Вере Николаевне домой.

Вторая проблема, с которой обратились родственники участницы Великой Отечественной войны к первому заместителю губернатора, – благоустройство территории. Семья живет на первом этаже пятиэтажного дома, со всех сторон окруженного высокими деревьями. Дневной свет заслоняют кроны тополей, из-за чего в квартире постоянно темно.

Ваге Петросян позвонил главе Архангельска Дмитрию Мореву и обратил его внимание на необходимость выполнения работ по кронированию или вырубке переросших и аварийных тополей. Вопрос будет решен в ближайшие дни.

Напомним, что в своем Послании областному Собранию депутатов губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение назначить личного куратора от правительства региона и органов местного самоуправления каждому ветерану региона. Ваге Петросян назначен куратором 23 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, включая юбиляра Веру Беляеву.

Ветераны и их родственники могут обращаться к своим кураторам по любым возникающим вопросам – будь то оказание социальной, бытовой, медицинской или иной помощи.  

27 август 18:51 | : Будни

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (327)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20