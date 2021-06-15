На помывку становись! График подключения районов Архангельска к горячему водоснабжению

Хорошая новость! Сегодня 18 августа Архангельская ТЭЦ приступила к заполнению системы. У части потребителей горячая вода появится сегодня, а массовое подключение будет производиться в течение 19-20 августа.
Составлен график устранения выявленных повреждений и подключения микрорайонов (см. на карте).
Напомним, департамент городского хозяйства мэрии областной столицы изначально предупреждал, что подключение горячей воды может производиться поэтапно, по мере устранения всех дефектов на коммунальных сетях.