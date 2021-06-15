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На помывку становись! График подключения районов Архангельска к горячему водоснабжению

Хорошая новость! Сегодня 18 августа Архангельская ТЭЦ приступила к заполнению системы. У части потребителей горячая вода появится сегодня, а массовое подключение будет производиться в течение 19-20 августа.

  Составлен график устранения выявленных повреждений и подключения микрорайонов (см. на карте).

Напомним, департамент городского хозяйства мэрии областной столицы изначально предупреждал, что подключение горячей воды может производиться поэтапно, по мере устранения всех дефектов на коммунальных сетях.

 

 

 

18 август 11:31 | : Будни

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